¿Consumes agua de mesa? Investigación alerta los posibles riesgos para la salud consumir esta bebida en una región del país

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de una publicación difundida en redes sociales, mediante una investigación se advirtió a los ciudadanos los riesgos de consumir determinados tipos de agua de mesa y el impacto que puede provocar en el sistema digestivo. En ese sentido, realizó una amplia muestra en la que los resultados resultaron alarmantes para una de las regiones del Perú.

Impacto en la salud por consumir agua de mesa en la región de Piura

La Dirección Regional de la Salud de Piura realizó una publicación en sus plataformas digitales comentando el estudio que alerta por el consumo de mesa. En dicho estudio, se revela que las enfermedades diarreicas agudas se ubican en el tercer lugar como causa de muerte en el territorio nacional e impactan significativamente a las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, la importancia de este recurso viene acompañado

</iframe

¿En dónde fue publicado el estudio que alerta sobre el agua de mesa?

El artículo fue publicado en la Revista Médica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Asimismo, fue elaborado por profesionales del Laboratorio Referencial de Salud (Laresa) mediante un trabajo conjunto con investigadores de la Universidad Nacional de Piura (UNP), lo que dió como resultado un importante aporte científico para la vigilancia sanitaria regional teniendo un respaldo de los últimos años.

¿Qué resultados se encontraron en el estudio?

En la investigación se tomó 498 muestras de agua de mesa que fueron evaluadas desde el 2018 al 2024 en 14 localidades de la región de Piura. Asimismo, estas aguas de mesa fueron elaboradas por 90 empresas. Los resultados mostraron que el 37,5% de lo recolectado no cumplían con los parámetros microbiológicos según la normativa.

Del mismo modo, se encontró la presencia de microorganismos que pueden afectar la salud de los usuarios que la consumen, un aspecto importante porque denota que no están siguiendo el control de calidad necesario para el consumo humano.

Frente a esta situación, se puede encontrar una causa en el aumento de enfermedades digestivas reportados por EsSalud en la región de Piura que han escalado exponencialmente desde el 2024. Algunos de estos malestares se presentan como diarrea, disentería, hepatitis A y el cólera, lo que representa un riesgo para la salud pública.

Finalmente, ante esta preocupante situación en Piura, es fundamental que la población reciba información clara y oportuna para evitar el consumo de agua de mesa que pueda poner en riesgo su salud. Esta recomendación cobra especial relevancia tras la difusión del estudio, cuyos resultados revelaron cifras alarmantes sobre la calidad de este producto.