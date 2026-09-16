Medicina nuclear en Perú: IPEN impulsa la producción de tratamientos contra el cáncer

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) elabora insumos clave para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas en el país. A través de la producción de radioisótopos como el tecnecio-99m, el yodo-131 y el samario-153, la institución beneficia cada año a más de 42 mil personas, garantizando el acceso a la medicina nuclear en los principales hospitales del Perú.

Producción especializada y logística de precisión en el Centro Nuclear RACSO

Mientras la mayoría de la población descansa, en el Centro Nuclear RACSO del IPEN se inicia una labor ininterrumpida orientada a abastecer de materiales indispensables a los hospitales del país.

Desde la década de 1990, la institución opera el reactor nuclear de investigación RP-10 junto a una planta de procesamiento especializada, lo que permite transformar insumos irradiados en herramientas cruciales para el diagnóstico temprano y el tratamiento de diversos tipos de cáncer.

Uno de los principales desarrollos tecnológicos corresponde al tecnecio-99m, un compuesto de amplio uso que ofrece información detallada sobre el funcionamiento de los órganos y tejidos. A diferencia de las radiografías convencionales que se limitan a capturar la estructura anatómica, este radioisótopo permite evaluar la actividad metabólica en tiempo real, lo que otorga una ventaja sustancial en el análisis de patologías complejas.

Debido a que la actividad radiactiva del tecnecio-99m disminuye de forma acelerada, con una vida media cercana a las seis horas, el proceso exige un esquema de distribución sumamente riguroso. La fabricación se planifica de madrugada en función de la demanda diaria solicitada por los centros médicos, garantizando un traslado inmediato que preserve las propiedades terapéuticas y diagnósticas del insumo.

La entidad produce herramientas cruciales.

Medicina nuclear para patologías tiroideas y manejo del dolor

Por otro lado, la producción de yodo-131 representa una respuesta directa a las necesidades de pacientes diagnosticados con hipertiroidismo y tipos específicos de cáncer de tiroides. El alcance de este elemento trasciende la capital, permitiendo abastecer a centros especializados en diversas regiones como Arequipa, Cusco y La Libertad, democratizando el acceso a procedimientos de alta complejidad.

En el abanico de insumos desarrollados por la entidad resalta también el samario-153, elaborado bajo requerimiento médico para el abordaje paliativo del dolor en afecciones avanzadas. Este compuesto resulta clave en etapas críticas donde la incomodidad del paciente es severa, ayudando a aliviar los síntomas y brindando un soporte indispensable dentro del tratamiento médico.

El proceso de elaboración de estos insumos se rige bajo estrictos protocolos de bioseguridad y regulación nacional. La planta de producción cumple con normativas de Buenas Prácticas de Manufactura y de Laboratorio, lo que asegura que cada lote entregado a las redes de salud mantenga un estándar óptimo para su aplicación segura en los pacientes.

En ese sentido, la medicina nuclear en el país experimenta un avance significativo gracias al compromiso técnico del IPEN, garantizando insumos de calidad internacional que salvan vidas y mejoran el bienestar de miles de peruanos.