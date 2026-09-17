Cienciano vs. Montevideo City Torque EN VIVO HOY: horario y dónde ver el partido de vuelta de la Copa Sudamericana

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El plantel de Cienciano ya se encuentra en suelo uruguayo para enfrentarse a Montevideo City Torque para afrontar el partido de vuelta de los cuartos de final por la Copa Sudamericana 2026. En la siguiente nota conoce todos los pormenores del encuentro como el horario y dónde verlo.

Cienciano vs. Montevideo City Torque: ¿a qué hora es el partido?

Esta noche todo el Perú se une desde las 7:30 p.m. En el estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay, Cienciano visita a City Torque por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana. El 'Papá' ganó en la ida 2-0 disputada en el Cusco y tiene una ligera ventaja, pues perdiendo por un solo gol avanzará, caso contrario, si el cuadro charrúa vence por 3 tantos o más eliminará al conjunto cusqueño.

La Sudamericana es el torneo en el que Cienciano ha sabido sobresalir y ahora tiene la misión de sacar ese peso internacional frente a un City Torque que llega a esta instancia por primera vez. A diferencia de la ida, la escuadra dirigida por Horacio Melgarejo presenta una ausencia sensible y es la de Alejandro Hohberg, quien se lesionó y estará fuera de los campos por dos meses.

Pese a la ausencia del '10', el cuadro imperial cuenta con un plantel amplio y lo más importante es que sabe cómo afrontar este tipo de instancias fuera del país. En el frente de ataque contarán con su delantero Carlos Garcés, quien será el encargado de comandar al equipo.

En la otra orilla, estará Montevideo City Torque que, en contraposición a Cienciano que llega descansado porque no tuvo actividad en el torneo nacional, viene de jugar el

lunes pasado su liga, pero apostaron por varios suplentes.

Cienciano vs. Montevideo City Torque: ¿dónde se puede ver el partido?

El público en general, pero sobre todo los hinchas de Cienciano podrán disfrutar de esta contienda ante Montevideo City Torque a través de la señal de ESPN. De igual manera, Exitosa te invita a ser parte de nuestra cobertura totalmente gratis.

Cienciano vs. Montevideo City Torque: posibles alienaciones

Cienciano: Ítalo Espinoza, Sebastián Cavero, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich, Gerson Barreto, Santiago Arias, Juan Romagnoli, Cristian Souza, Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli, Eduardo Aguero, Brian Gutiérrez, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera, Franco Piccihilo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Esteban Obregon, Ederson Rodríguez.

Así que ya lo saben este jueves, 17 de septiembre, desde las 7:30 p.m. Cienciano chocará ante Montevideo City Torque por el encuentro de vuelta de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro dirigido por Horacio Melgarejo ganó 2-0 en la ida disputada en Cusco por lo quer parte con una ventaja ligera y si consigue anotar un gol o más conseguirá su boleto a las semifinales del certamen continental.