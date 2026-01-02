Tiktoker Moca confirma su embarazo con emotivo post: "Jamás volveré a sentirme sola"

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Jusseira Mayumi Quispe, más conocida como 'Moca' en TikTok, sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que será mamá por primera vez. La noticia se viralizó rápidamente luego de que compartiera un mensaje lleno de ternura junto a la ecografía de su bebé.

Moca será mamá por primera vez

Fue a través de su cuenta oficial de TikTok que Moca sorprendió al anunciar su embarazo. La influencer publicó la imagen de la ecografía y la acompañó con un emotivo mensaje.

"Jamás volveré a sentirme sola, tú solamente serás mío", esas palabras que rápidamente se volvieron tendencia entre sus fans.

La tiktoker, conocida como 'La reina del moradito', explicó que decidió confirmar su embarazo luego de experimentar fuertes dolores en los ovarios durante cuatro días consecutivos.

Tras realizarse una prueba casera que dio positiva, acudió a una clínica para repetirla y obtener la confirmación profesional, donde le indicaron que llevaba cuatro semanas de gestación.

Medicamentos para Moca gracias a Yape

Moca reveló que, debido a los dolores y al riesgo que esto podría representar para su bebé, los médicos le recetaron medicamentos preventivos.

"Fui a la clínica, me revisaron, me hicieron chequeos y me dijeron que está bien. Pero, para prevenir que pase lo que tú ya sabes, me han dado medicamentos", contó la influencer, quien estuvo acompañada por su madre 'Ballena', su hermana 'Pequis' y su expareja 'Haybin'.

Además, la influencer mencionó que los medicamentos tuvieron un costo de S/124 y que logró adquirirlos gracias al apoyo económico de sus seguidores mediante Yape.

Moca confiesa que criará sola a hijo

Sin embargo, evitó hablar sobre la identidad del padre y solo compartió un mensaje de su expareja pidiéndole retomar la relación, al que decidió no responder.

Finalmente, dejó entrever que tomará las riendas de la crianza desde el inicio. "Chicas, mi hijo no va a tener papá, solamente va a tener a su madre", comentó.

Reacciones divididas entre seguidores

El anuncio de Moca fue recibido con una ola de felicitaciones, aunque no faltaron los comentarios escépticos. Algunos usuarios de redes manifestaron dudas sobre la veracidad de su embarazo, acusando que podría tratarse de un espectáculo para generar ingresos.

"¿Ustedes creen?", "Próximo capítulo lo perdió, todo está calculado", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en sus publicaciones.

Con su emotivo post, Moca confirmó su embarazo y abrió un nuevo capítulo en su vida, compartiendo la noticia con sus seguidores y revelando los cuidados que requiere esta primera etapa.