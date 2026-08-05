Asesinan a influencer César Gastélum: sus últimas palabras antes del ataque que terminó con su vida

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El asesinato del influencer César Gastélum no solo impactó por la forma en que ocurrió, sino porque sus últimas palabras quedaron grabadas segundos antes del ataque que terminó con su vida. Todo sucedió durante una transmisión en vivo en Culiacán, dejando a miles de seguidores en shock.

Las últimas palabras de César Gastélum

La noche del martes 4 de agosto parecía una más para César Gastélum, conocido en redes como "Cesarín", quien realizaba una transmisión en vivo desde las inmediaciones de un KFC en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

Vestido como repartidor de comida, junto a su grupo, grababa contenido para sus seguidores en la plataforma Kick, donde usaba el alias "compasexor".

Sin embargo, lo que inició como un reto terminó en tragedia. En los minutos previos al ataque, la transmisión captó un detalle que no pasó desapercibido: una motocicleta con dos hombres a bordo dio una primera vuelta por la zona.

Fue el propio César Gastélum quien, segundos antes del ataque, expresó una advertencia que ahora estremece: " Esos chavalos me dan miedo ". En el video también se escucha a alguien decir "Vámonos, chicos", mientras otro responde con alerta: "No, la moto, la moto".

César Gastélum presintió su muerte.



"Esos chavalos me dan miedo" fueron unas de sus últimas palabras antes de que lo asesinaran. #CésarGastélum pic.twitter.com/S9ihY9unyR — Hijo De Su Madre (@BraunFlores) August 5, 2026

Así asesinaron al influencer César Gastélum

A pesar de la tensión, el grupo permaneció en el lugar, sin imaginar lo que vendría después. Minutos más tarde, la misma motocicleta regresó. Los dos sujetos, con cascos y ropa casual, se acercaron directamente a Gastélum. Uno de ellos descendió y, sin mediar palabra, le disparó en la cabeza con un arma corta.

El influencer cayó de forma instantánea, mientras sus acompañantes, ilesos, quedaban en estado de shock. Todo ocurrió alrededor de las 20:15 horas, a pocos metros de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El crimen no solo fue violento, sino también viral. El material comenzó a circular casi de inmediato en redes sociales, generando una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no podían creer lo que acababan de ver.

Tras el ataque, autoridades policiales y elementos del Ejército acudieron al lugar para acordonar la escena. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se han reportado detenidos.

El asesinato del influencer César Gastélum, junto a las últimas palabras que se escucharon antes del ataque que terminó con su vida, ha dejado una fuerte impresión en redes sociales. La transmisión en vivo evidencia la crudeza del momento y el caso sigue bajo investigación.