Dos sicarios atacan a balazos una ferretería en Puente Piedra en presunto caso de extorsión

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de violencia sacudió el distrito de Puente Piedra, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a balazos una ferretería ubicada en la avenida Santa Rosa, frente al local Progresol.

El ataque ocurrió entre las 8:39 y 10:00 de la noche, según testigos. Los delincuentes realizaron varios disparos contra la fachada del negocio, aparentemente como parte de un presunto caso de extorsión a comerciantes de la zona.

En el lugar, la Policía Nacional del Perú encontró siete casquillos de bala y al menos cuatro orificios de proyectil en la estructura del local. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el hecho generó gran alarma entre los vecinos.

Las autoridades informaron que cámaras privadas de seguridad habrían captado el momento del ataque. Dicho material ya está siendo revisado para identificar a los responsables. En tanto, efectivos de la Dirincri Norte y peritos de criminalística realizaron las diligencias correspondientes en el punto.

🔴🔵Dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra una ferretería en la avenida Santa Rosa, en Puente Piedra, en un presunto caso de extorsión a comerciantes. La PNP halló siete casquillos de bala, pero no se reportaron heridos. El hecho ocurrió en pleno estado de... pic.twitter.com/p8qzFga6Q9 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 29, 2025

Emergencia sin resultados visibles

Este atentado se produce en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno en Lima Metropolitana y el Callao, con el objetivo de frenar los actos de violencia y mafias de extorsión que operan en la capital.

Sin embargo, los hechos recientes ponen en duda la eficacia de esta medida. Los ataques y asesinatos continúan registrándose con frecuencia, evidenciando una falta de control y presencia policial en zonas vulnerables.

El reportero en el lugar informó que, durante su desplazamiento, no se observó presencia policial ni militar, ni siquiera personal de serenazgo, pese al estado de emergencia vigente.

Las imágenes registradas muestran calles vacías y desoladas, un panorama que contrasta con las promesas de reforzar la seguridad ciudadana.

Comisaría sin comisario y vecinos temerosos

El equipo periodístico acudió a la comisaría de Puente Piedra para solicitar información, pero los agentes se negaron a declarar, argumentando que no están autorizados para brindar declaraciones a la prensa.

Incluso, se confirmó que el comisario no se encontraba en la dependencia al momento de los hechos, ya que se hallaba descansando, pese a que el atentado ocurrió pocas horas antes.

Vecinos del sector evitaron brindar declaraciones por temor a represalias, mientras que la Municipalidad de Puente Piedra informó que las cámaras de seguridad de la zona solo pueden revisarse en horario de oficina, lo que retrasa las investigaciones.

Este nuevo episodio de violencia reaviva el debate sobre la efectividad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

En medio de una ola de extorsiones y asesinatos, los ciudadanos exigen mayor acción y coordinación policial.

El ataque en Puente Piedra se suma a otros casos recientes, como el del chofer asesinado en Ventanilla, dejando en evidencia que el estado de emergencia no logra frenar la criminalidad que afecta a Lima y al Callao.