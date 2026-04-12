Dos SISMOS sacudieron Callao HOY, 12 de abril: Magnitud y epicentro del ÚLTIMO temblor

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo temblor sacude el Callao. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del segundo sismo que se sintió este domingo 12 de abril, según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en medio de la jornada de las Elecciones 2026.

Temblor hoy en el Callao: ¿Cuál fue la magnitud?

Mientras que los organismos electorales se pronunciaban por los retrasos registrados en las instalaciones de las mesas de sufragio en los locales de votación en estas Elecciones Generales 2026, un nuevo sismo alertó a la ciudadanía, de acuerdo al último reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP.

La entidad indicó que este temblor a las 7:29 p.m. de este 12 de abril fue de magnitud 3.5 y se registró a 35 kilómetros al suroeste del Callao, provincia constitucional del Callao y se sintió en diversos distritos del departamento de Lima. Asimismo, precisó que tuvo una profundidad de 47 kilómetros con nivel de intensidad grado II-III en la escala de Mercalli Modificada.

Como se recuerda, Perú se encuentra ubicado en el "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los movimientos telúricos sean recurrentes. Por ello, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente realiza un constante monitoreo de los fenómenos naturales que se registren en territorio nacional.

Hasta el momento, las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por el remezón. Se aconseja mantener siempre la calma y tener lista la mochila de emergencia en casa.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0202

Fecha y Hora Local: 12/04/2026,19:29:28

Magnitud: 3.5

Profundidad: 47 km

Latitud: -12.32

Longitud: -77.27

Intensidad: II-III Callao

Referencia: 35 km al SO de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/8R7u78dkvQ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 13, 2026

¿Cuál fue el epicentro del otro sismo en Callao?

Cabe destacar que ese no sería el primer sismo que se sintió en el primer puerto del Perú, ya que según el IGP, un temblor se registró previamente, precisamente a las 12:12 horas de este domingo con una magnitud de 4.0 a 11 kilómetros al oeste del Callao con una profundidad de 61 kilómetros.

Asimismo, se precisó que el epicentro fue en el mar, por lo cual, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú no dudó en pronunciarse y destacar que el movimiento telúrico genere alerta de tsunami en el litoral peruano.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0201

Fecha:12/04/2026 12:12:44

Mag:4.0

Prof:61km

Lat:-12.08

Long:-77.21

Int:II-III Callao

Ref:11 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/hP16LGOmXC — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) April 12, 2026

Recomendaciones de Indeci ante un sismo

El Indeci brinda sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores en el territorio nacional:

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado. Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir, ubícate en la zona de seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor. Evacúa con tu mochila de emergencias.

Evita llamar y en su reemplazo envía mensajes de texto (SMS).

Ante el reporte de que un nuevo sismo sacudió el Callao este domingo 12 de abril, según el IGP, se resalta la importancia de participar en los simulacros que se desarrollan a nivel nacional para saber cómo actuar ante un temblor en el Perú de igual o mayor magnitud.