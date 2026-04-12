Defensoría solicita al JNE adoptar "decisión histórica" y ampliar las votaciones hasta el lunes 13 de abril

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Ante la elevada cifra de 63,3000 electores que quedaron fuera de votar en Elecciones 2026 por la no instalación de 211 mesas de sufragio en Lima, Defensoría del Pueblo solicitó al JNE adoptar una "decisión histórica": ampliar las votaciones hasta el 13 de abril.

Defensoría solicita ampliación de votaciones al JNE

Desde las 7 de la mañana de este domingo 12 de abril, se reportaron retrasos importantes y problemas logísticos durante la jornada electoral en distritos del sur de la capital, como San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacámac y Villa el Salvador.

En consecuencia, 15 locales de votación ubicados en estos sectores no recibieron material electoral a tiempo, lo que impidió la instalación de cientos de mesas. Esta situación se tradujo a más de 63 mil votantes que quedaron fuera de ejercer su derecho al voto.

Al respecto, Defensoría señaló que, pese a que esta cifra de electores representa a un porcentaje mínimo, sí puede marcar una diferencia "trascendente" en la definición del resultado final de las votaciones.

"Si bien en el contexto nacional la afectación es del 0,2% del universo total de los votos, la afectación para los postulantes al senado, diputados, circunscritos en distritos múltiples, es trascedente para definir la votación de cifra repartidora, lo que altera gravemente la genuina representación nacional", señalan.

𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐚𝐥 𝐉𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐭𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐜𝐚, 𝐲 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐝𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧... pic.twitter.com/UOMM5O7HB8 — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) April 12, 2026

Dada la "gravedad de la situación", la institucion constitucional solicitó al Jurado Nacional de Elecciones, de manera excepcional, dar continuidad a las votaciones hasta el 13 de abril, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

"Bajo las mismas reglas y condiciones ampliadas de beneficio para los miembros de mesa y los respectivos desplazamientos de las entidades del Sistema Electoral", exhortaron.

ONPE brinda cifras oficiales tras retrasos

Al promediar las 4:30 de la tarde del domingo 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presidida por Corvetto, se dirigió a la ciudadanía para brindar cifras oficiales vinculadas a este problema.

Corvetto informó que, según el centro de soporte de la ONPE, no se logró entregar material electoral a un total de 15 locales de votación en Lima: tres en SJM, siete en Lurín y cinco en Pachacámac.

Lejos de proponer alguna medida para dar posibilidad a que estos miles de ciudadanos puedan ejercer su voto, Corvetto aseguró que están realizando trámites y haciéndose responsables para que este grupo esté exento de la multa electoral.

"A esta hora, informamos, que a nivel nacional, de las 92,012 mesas de sufragio, se lograron instalar 99.8% de mesas en todo el territorio nacional", precisó.

La Defensoría del Pueblo solicitó al JNE la continuidad de las Elecciones 2026 para este 13 de abril en las 15 mesas de sufragio no aperturadas debido a la falta de material electoral.