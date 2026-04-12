Elecciones 2026: JNE pide apoyo a empresas para que miles de peruanos participen en la nueva jornada electoral

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras presentar graves fallas logísticas en diversos locales, el sistema electoral peruano determinó que las votaciones continúen este lunes. Miles de ciudadanos ahora esperan que sus centros laborales brinden los permisos correspondientes hoy. Yessicca Clavijo, secretaria general del JNE dispuso ampliar oficialmente el horario de instalación de mesas.

Esta medida excepcional responde directamente a la deficiente distribución de materiales electorales reportada en varios distritos de Lima. El objetivo principal es evitar que los electores pierdan su derecho a elegir autoridades. La disposición también alcanza a la circunscripción de Orlando y Patterson en Estados Unidos, donde los compatriotas enfrentaron problemas similares.

#LoÚltimo | JNE dispone ampliar el horario de votación, desde las 07:00 horas hasta las 18:00 horas, del lunes 13 de abril, en aquellas centros de votación donde la ciudadanía no pudo ejercer su derecho al sufragio este 12 de abril. pic.twitter.com/1tngp8k58p — JNE Perú (@JNE_Peru) April 13, 2026

Protocolos para la jornada del lunes

La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones señaló también que las mesas de sufragio se instalarán desde muy temprano y el proceso de votación se extenderá hasta las 6:00 p.m. para que todos logren participar sin mayores inconvenientes.

La funcionaria manifestó que el acuerdo del Pleno incluye un pedido directo a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Es vital que los centros educativos permanezcan abiertos para que la jornada se desarrolle correctamente.

Asimismo, se ha solicitado que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) emita normas legales para que los trabajadores acudan a las urnas. Los empleadores deben ser flexibles con el horario de ingreso de su personal este lunes.

El organismo electoral recalcó la importancia de la seguridad en cada local. Por ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (F.F.A.A.) custodiarán el material de votación para asegurar la transparencia de los resultados finales.

Garantías para el procesamiento de votos

Sobre el conteo de las actas, Clavijo afirmó que este proceso extraordinario no afectará la velocidad de los centros de cómputo. La transparencia institucional se mantendrá firme mientras se procesan los votos de los rezagados.

La experta indicó que el JNE busca proteger la integridad de cada voto emitido. Se espera que los centros laborales comprendan la importancia de esta extensión imprevista para la democracia del país.

Es fundamental que cada empresa otorgue permisos sin descuentos para que el JNE pida a empresas dar facilidades a los miembros de mesa y votantes hasta el lunes 13 de abril de forma efectiva.

Con el apoyo de las instituciones públicas, se cerrará este capítulo electoral buscando la máxima participación ciudadana. El cumplimiento de estas medidas permitirá que las Elecciones 2026 terminen respetando la voluntad popular en Lima.