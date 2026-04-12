Ricardo Belmont no asistió a votar pese a competir por el sillón presidencial en Elecciones 2026: ¿Qué pasó?

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En un giro inesperado, el candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, cuyo nombre resonó fuertemente en las últimas encuestas electorales, no acudió a votar este domingo 12 de abril en las Elecciones 2026. Esto es lo que se sabe.

Belmont no acude a votar pese a primeros lugares en encuestas

Pese a que a las afueras de su local de votación, el colegio Innova Schools en Villa, en el distrito de Chorrillos, medios de prensa esperaban su llegada, transcurridas las 7 de la noche, hora de cierre de las votaciones, el exalcalde de Lima nunca apareció.

Además, a diferencia de sus contendores, como Keiko Fujimori, Jorge Nieto y Rafael López Aliaga, el octogenario líder de Obras decidió no organizar el clásico desayuno electoral, en línea con su narrativa antisistema.

🔴🔵#EligeBien2026 ✅🇵🇪 | El candidato presidencial de Obras, Ricardo Belmont, es uno de los que todavía no ejerce su voto a pesar de ser las 3:00 de la tarde. Su local de votación es el Innova School de Villa, donde en la mañana hubo un gran número de personas que disminuyó... pic.twitter.com/7tQxrAAMfm — Exitosa Noticias (@exitosape) April 12, 2026

Sin embargo, luego del tradicional Flash Electoral, presentado a las 6 de la tarde por dos canales de televisión, Belmont reapareció en el eje público mientras llegaba a su local partidario.

Resguardado por su personal de seguridad, el exdueño de RBC se mostró con un extraño collarín médico y no brindó declaraciones a la prensa.

Hasta el momento, Belmont Cassinelli aun no se ha pronunciado respecto a su ausencia en las votaciones.

Más de 63 mil electores se quedaron sin sufragar en Elecciones 2026

Tras las demoras cruciales en la entrega de material electoral y, en consecuencia, 211 mesas de sufragio no instaladas en Lima Sur, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, reveló la elevada cifra de electores que no pudieron votar.

Desde las 7 de la mañana, se reportaron retrasos importantes y problemas logísticos durante la jornada electoral de las Elecciones 2026 en distritos del sur de la capital, como San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacámac y Villa el Salvador.

En consecuencia, numerosos locales de votación ubicados en estos sectores no recibieron material electoral a tiempo, lo que impidió la instalación de cientos de mesas de sufragio.

Ante esta situación, al promediar las 4:30 de la tarde del domingo 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presidida por Corvetto, se dirigió a la ciudadanía para brindar cifras oficiales vinculadas a este problema.

Corvetto informó que, según el centro de soporte de la ONPE, no se logró entregar material electoral a un total de 15 locales de votación en Lima: tres en SJM, siete en Lurín y cinco en Pachacámac.