Elecciones 2026: Ricardo Belmont reaparece con collarín cervical tras no acudir a votar este 12 de abril

12/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Este domingo 12 de abril se llevaron a cabo las elecciones 2026 en las que cuales el candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont no acudió a votar a su local del distrito de Chorrillos.

Belmont reaparece en la plaza San Martín

La jornada electoral de hoy estuvo marcada por la ausencia de material electoral en los centros de votación lo que desencadenó molestia en un gran número de electores en diversos distritos de Lima Metropolitana hasta tal punto de quedarse sin sufragar por lo que procederán a realizarlo mañana de acuerdo a lo estabelcido por el Jurado Nacional de Elecciones.

En medio de ese contexto, Ricardo Belmont, aspirante a la presidencia del Perú por el Partido Cívico Obras sorprendió al no asistir a su local de votación ubicado en distrito de Chorrillos, así lo pudo constatar un equipo de Exitosa.

Sin pronunciamiento alguno sobre su ausencia a sufragar, al promediar las 6 y 58 de la noche, el exalcalde de Lima apareció en el local de campaña de la organización política por la que aspira ser mandatario del Perú, localizado al frente de la plaza San Martín.

Portando una boina negra y un collarín cervical ingresó al citado lugar guardando total hermetismo ante la prensa, aunque se mostró sonriente. Algunos de sus simpatizantes le expresaron arengas tras conocerse los primeros resultados a boca de urna de Datum e Ipsos.

Ricardo Belmont se dirige a sus seguidores

Posteriormente, desde un balcón del hotel Bolívar Belmont Cassinelli se dirigió a sus seguidores para pronunciarse sobre los resultados del flash electoral y se mostró optimista de lograr ir a segunda vuelta con su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"Señores lo importante no es la presidencia, lo importante es el pueblo peruano que hoy ha sido traicionado no la presidencia que le pueden haber robado al propio pueblo. Mi preocupación está en lo que va a pasar en segunda vuelta en la que pudiera ir Roberto Sánchez o podría ir López Aliaga ya serí la toma de pelo al país que hoy día gobierna la ciudad de Lima", señaló en un inicio.

En consiguiente, la exfigura televisiva aseguró que han "encerrado" a todos "bajo las rejas de un país tomado por la dictadura". Añadió que ello "no es democracia". "La segunda vuelta va a ser entre Keiko y Belmont. Firmen esto y replíquenlo e inicien una encuesta propia", expresó a sus seguidores.

Es así como Ricardo Belmont reapareció en el local de campaña de su partiido político con collarín cervical. Posteriormente se dirigió a sus simpatizantes asegurando que irá a segunda vuelta con Keiko Fujimori en las elecciones 2026.