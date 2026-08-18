Eclipse lunar del jueves 27 agosto 2026 se podrá ver desde Perú: hora, fases y cómo verlo sin equipos especiales

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la noche del jueves 27 de agosto de 2026 y la madrugada del viernes 28, la Luna atravesará parcialmente la sombra proyectada por la Tierra, dando lugar a un eclipse lunar parcial que podrá ser observado desde todas las regiones del país.

A diferencia de un eclipse solar, este fenómeno no requiere filtros especiales para proteger la vista. La Luna podrá observarse directamente y, con las condiciones adecuadas, será posible seguir cómo la sombra terrestre avanza progresivamente sobre su superficie.

¿A qué hora se verá el eclipse en Perú?

El evento comenzará alrededor de las 8:23 p. m. del jueves 27 de agosto, cuando la Luna ingrese en la zona de penumbra terrestre. Posteriormente, la fase parcial será más evidente a medida que el satélite avance hacia la sombra más oscura de la Tierra, el fenómeno se extenderá hasta aproximadamente las 2:01 a. m. del viernes 28 de agosto.

El momento más esperado llegará cerca de las 11:13 p. m., cuando se alcanzará la máxima ocultación. En Lima, otros cálculos astronómicos sitúan este máximo prácticamente a la misma hora, mientras que la Luna se encontrará a gran altura sobre el horizonte, una condición favorable para su observación.

Por ello, quienes quieran apreciar la parte más llamativa del espectáculo pueden instalarse con anticipación, idealmente antes de las 9:30 p. m., y continuar la observación hasta después de las 11 p. m.

Eclipse lunar

¿Cómo observarlo y qué necesitas?

Una de las principales ventajas de este eclipse es que no necesitas telescopio, filtros ni gafas especiales. El fenómeno puede observarse a simple vista desde un espacio abierto con una buena vista del cielo.

Sin embargo, unos binoculares pueden mejorar considerablemente la experiencia, ya que permiten distinguir con mayor claridad el avance de la sombra sobre los cráteres y detalles de la superficie lunar. También puede utilizarse un telescopio pequeño si se dispone de uno.

Para quienes quieran fotografiar el eclipse, lo recomendable es utilizar un trípode o algún soporte estable. Los celulares actuales pueden registrar la Luna, aunque el resultado dependerá del zoom y de las condiciones de iluminación.

En lugares alejados de la contaminación lumínica será más sencillo apreciar el contraste entre la zona iluminada y la parte oscurecida y rojiza del satélite.

El eclipse lunar parcial del 27 de agosto será una oportunidad accesible para observar un fenómeno astronómico desde cualquier región del Perú. Lo más importante será buscar un lugar con cielo despejado, tener paciencia y estar atentos desde las primeras horas de la noche. Si las condiciones meteorológicas acompañan, la Luna ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más destacados de agosto de 2026.