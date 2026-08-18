Martha Moyano responsabiliza a Sedapal por inundación y emergencia registrada en Villa El Salvador

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La senadora Martha Moyano cuestionó a Sedapal por la emergencia registrada en Villa El Salvador tras la inundación y señaló a la empresa como responsable de la situación que afecta a decenas de familias.

Martha Moyano afirma que inundaciones serían responsabilidad de Sedapal

Durante su recorrido por Villa El Salvador como parte atender las necesidades de los pobladores que se han visto afectados por la inundación en distritos de Lima Sur a causa de las intensas lloviznas que se reportaron en la noche del 16 de agosto, la senadora Martha Moyano brindó declaraciones en las que desde su punto de vista, la entidad responsable de esto sería Sedapal.

En ese sentido, la representante del partido político Fuerza Popular (FP) enfatizó que ha conversado con el alcalde del distrito para conocer si había realizado las solicitudes correspondientes ante la institución. Al respecto, recibió una serie de informes que evidenciarían que Sedapal no atendió el caso de manera oportuna.

"Efectivamente, sí, la autoridad tiene que coordinar siempre con las entidades, en este caso, con Sedapal. Yo he llamado al alcalde y él me ha informado que ha enviado una serie de oficios a Sedapal, y yo confirmo que es así, porque, si uno no insiste por llamada telefónica (...) siempre a los alcaldes, en general, no los atienden. Y llega un momento como este, en el que Sedapal es responsable de esto", expresó la senadora.

Senadora de FP comenta sobre la intención del Congreso en interpelar al ministro de Defensa

El pasado 14 de agosto, se dio a conocer que, el partido Juntos por el Perú (JP) presentó una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, para que explique sobre los supuestos aportes económicos que presuntamente habría recibido para su campaña. Ante ello, la senadora afirmó que hay acciones más urgentes que atender en estos momentos.

"Nos distrae a todos, porque aquí tenemos que resolver temas álgidos, como el fenómeno de El Niño y la inseguridad. Todos los días recibo mensajes de personas del sector transporte que me cuentan que han matado a un chofer. Es horrible. Entonces, necesitamos que todos seamos parte de la solución de un problema como este. El resto de sus posiciones políticas es su derecho: puede decirlas y manifestar su molestia", afirmó.

Finalmente, la presencia de la senadora Martha Moyano en Villa El Salvador, expone lo conversado con el alcalde del distrito y señala como responsable de la inundación a Sedapal.