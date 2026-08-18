Fallece destacada actriz de amplia trayectoria que brilló en diversas telenovelas y en el teatro

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la televisión y el teatro se encuentran de luto luego de que se confirme el fallecimiento de una destacada actriz de amplia trayectoria que brilló en telenovelas y en obras teatrales. La noticia fue informada por sus seres queridos quienes lamentan su partida a la eternidad.

Histórica actriz partió a la eternidad: ¿de quién se trata?

La actriz brasileña Laura Cardoso perdió la vida a los 98 años el último lunes 17 de agosto, de acuerdo a lo una publicación que realizó su familia a través de sus redes sociales oficiales, sin embargo, en dicho pronunciamiento no divulgaron las causas de su deceso.

"Nuestra gran estrella se despidió de nosotros. Laura Cardoso siempre estará en nuestros corazones Gracias por todo nuestra querida y eterna Laura Cardoso", se lee en un post de la cuenta oficial de Instagram de la legendaria intérprete escénica.

Además, la noticia generó numerosas muestras de pesar en el ámbito cultural brasileño, donde Cardoso era reconocida por una trayectoria que reunió más de cien trabajos en televisión, cine, radio y teatro.

De acuerdo a su hija Fátima Cardoso, según recoge G1, la artista brasileña falleció la noche del último lunes luego de que se sintiera mal en su domicilio localizado en el barrio de Sumaré, en la zona oeste de Sao Paulo.

Laura Cardoso y su destacada trayectoria

Laura Cardoso nación en 1927 en el seno de una familia de inmigrantes portugueses. Empezó a trabajar desde muy joven a los 15 años en radionovelas de Radio Comos, un formato que tuvo gran acogida en Brasil.

Ya en la década de 1950 dio el gran salto a la televisión y participó en alguna de las primeras telenovelas que se produjeron en el país sudamericano. Entre los trabajos en los que vislumbró se encuentran 'Las pupilas del señor rector' (1970) y 'Los inocentes' (1974).

Años más tarde, logró convertirse en una de las actrices habituales de Globo, principal cadena de televisión brasileña, donde participó en producciones como 'Mujeres de arena' (1993), 'Camino de las Indias' (2009) y 'Sol naciente' (2016). Además, también destacó en el teatro en Sao Paulo, donde trabajó en producciones como 'Plantão 21' y 'Camino de salvación'.

El mundo artístico de Brasil atraviesa un momento doloroso a causa del fallecimiento de la actriz Laura Cardoso a los 98 años. La artista deja una huella indeleble en la teelvisión, radio, cine y teatro de su país en el que ostenta más de un centenar de trabajos.