Tragedia en Arequipa: adulta mayor fallece tras caer al lodo de un huaico en Quebrada Honda

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los huaicos que afectan la carretera Panamericana Sur, en Arequipa, dejaron su primera víctima mortal. Una mujer de 65 años perdió la vida luego de resbalar y caer entre el lodo y los escombros provocados por el deslizamiento en el sector Quebrada Honda, distrito de Ático, provincia de Caravelí.

¿Cómo se habría desarrollado la tragedia?

De acuerdo con información preliminar, la adulta mayor se trasladaba junto a su esposo en un bus interprovincial que quedó varado a consecuencia de los deslizamientos. Frente a esta situación, ambos decidieron bajar de la unidad e intentar atravesar la vía Ático-Ocoña, para continuar con su trayecto a pie.

No obstante, mientras intentaba avanzar por la zona afectada, la mujer habría sufrido una caída entre el lodo y los escombros que terminó provocando su muerte de forma inmediata.

Se espera la llegada de las autoridades

Las labores para retirar el cuerpo todavía no se realizan debido a las complicadas condiciones de acceso al lugar. Se espera que un representante del Ministerio Público llegue hasta la zona para efectuar el levantamiento del cadáver y dar inicio a las diligencias correspondientes.

Estado actual de Arequipa con los huaicos

La situación de los huaicos en Arequipa es crítica, ya que la carretera Panamericana Sur cumple su tercer día consecutivo bloqueada, generando una emergencia humanitaria y vial en el tramo costero de la región. El desabastecimiento de agua y alimentos afecta gravemente a cientos de pasajeros que continúan atrapados en la ruta.

Nota en desarollo-