Curwen salió en defensa de su novia antes del ampay de Magaly: "Yo sé que la gente quiere que me engañe"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica alrededor de Curwen y su novia, Carla Campos, comenzó incluso antes de que Magaly Medina difundiera el ampay que había preparado su programa. El creador de contenido decidió adelantarse a las especulaciones y contar en su espacio Habla Good qué sabía sobre las imágenes y por qué confiaba en su pareja.

Curwen y reportero de Magaly Medina

Todo comenzó cuando un reportero del equipo de Magaly Medina se puso en contacto con Víctor Caballero, conocido en el entorno digital como Curwen, para informarle que tenían imágenes de Carla Campos Salazar en una fiesta.

#LOULTIMO | ¿Carla Campos Salazar la novia de Curwen le fue infiel? El aclara la polémica 🥶👇🏻 pic.twitter.com/1MpjpcR3nm — Magazinetvpe (@Magazinetvpe) August 17, 2026

Lejos de mostrarse sorprendido, el youtuber aseguró que ya sabía que su novia había acudido a esa reunión el sábado anterior. Según relató en su programa Habla Good, el periodista le comentó que habían captado a Carla en una situación que podía generar sospechas.

"Me intercepta un reportero de Magaly, ahorita, y me dice: 'Hemos captado a Carlita en una fiesta'. Le digo: 'Sí, ha ido el sábado'. Me dice: 'Se ha besado en la boca'. Yo le digo: 'No, eso no ha pasado'", narró Curwen durante su transmisión.

El creador de contenido explicó además que el reportero llegó a mostrarle el material que tenían registrado. Sin embargo, su reacción fue mantener la postura que ya había expresado: para él, las imágenes no demostraban una infidelidad.

Curwen defendió a Carla Campos

Curwen también contó que había visto el material desde distintos ángulos durante el fin de semana y que sabía quién era el hombre que aparecía junto a Carla Campos en la fiesta.

"Yo sé quién es él y no pasa nada. Mi relación con Carla está muy bien", manifestó el youtuber, dejando clara su confianza en su prometida frente a las versiones que comenzaban a circular.

Mientras crecía la expectativa por el ampay de Magaly Medina, Caballero decidió no esperar a que la historia fuera contada únicamente desde el programa de espectáculos. Por ello, utilizó su propio espacio para explicar su versión y evitar, según su postura, que se instalara una interpretación distinta sobre lo sucedido.

Pero eso no fue todo. Curwen también se dirigió directamente a Magaly Medina y le pidió que lo invitara a su programa para conversar sobre el tema en televisión.

"Yo sé que la gente quiere que Carla me engañe, pero eso no es así (...) Métanse conmigo, entiendo cuál es el negocio de Magaly y yo lo único que pido es que me invite al programa", afirmó.

Así, Curwen salió en defensa de su novia, Carla Campos, antes de que Magaly Medina emitiera el esperado ampay. El youtuber sostuvo que conocía la situación, identificaba al hombre que aparecía en las imágenes y aseguraba que su relación continuaba bien.