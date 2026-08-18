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Alcalde responde a críticas

Alcalde de Villa El Salvador tras ser retirado de zonas críticas: "Hay gente que se aprovecha de la desgracia, son portátiles"

El alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo Peralta, respondió tras ser retirado de algunas zonas críticas afectadas por la emergencia y cuestionó a quienes, según señaló, buscan sacar provecho de la situación.

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/08/2026

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El alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo Peralta, respondió en exclusiva con Exitosa a los cuestionamientos surgidos tras su presencia en algunas zonas críticas afectadas por la emergencia. La autoridad edil consideró que detrás de las protestas y reclamos habría personas que estarían intentando aprovechar la situación que atraviesan los vecinos.

Durante la entrevista, Iñigo fue consultado sobre si consideraba que algunas personas estaban sacando provecho de la emergencia. El alcalde respondió de manera directa: "Sí, yo creo que es eso".

Iñigo cuestiona a supuestos "portátiles"

El alcalde aseguró que los reclamos no representarían necesariamente la posición de los vecinos del distrito, sino que responderían, según su versión, a la presencia de grupos vinculados con otros candidatos.

"Sí, son piquetes portátiles, o sea, yo no me corro. Ayer he caminado, he estado con los vecinos y me han dicho de todo, portátiles de otros candidatos", afirmó 

Pese a los cuestionamientos, el alcalde sostuvo que mantiene contacto con los residentes de Villa El Salvador y aseguró conocer a quienes viven en el distrito y el trabajo que ha realizado durante los últimos años.

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La autoridad también se refirió a los cuestionamientos relacionados con la entrega de alimentos a las familias afectadas por la emergencia. En ese sentido, explicó que la distribución fue coordinada con los comedores populares del distrito.

"Ahora, con respecto a lo de la comida, para ser puntuales. La comida se ha coordinado con los comedores de nuestro distrito en Vía El Salvador", precisó.

Iñigo cuestionó que algunas personas puedan intentar aprovechar las dificultades que atraviesan los vecinos para generar confrontaciones. Asimismo, defendió a las madres de los comedores populares y destacó su compromiso con las familias afectadas. 

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"Las madres de los comedores populares son gente decente y que no se va a burlar para nada de nuestros vecinos que hoy están pasando en el sector 1, grupo 1, momentos difíciles, para nada", afirmó.

Alcalde destaca espaldo vecinal

En exclusiva con Exitosa, el alcalde de Villa El Salvador, Guido Iñigo Peralta, destacó el trabajo realizado durante su gestión y agradeció el respaldo recibido por parte de los vecinos del distrito.

Guido Iñigo Peralta rechazó los cuestionamientos y aseguró que continuará recorriendo las zonas afectadas de Villa El Salvador. Mientras la emergencia mantiene a vecinos en situación vulnerable, el alcalde defendió la coordinación con los comedores populares y cuestionó a quienes, según su versión, buscarían sacar provecho político de la situación.

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