EE.UU. y Chile son los principales compradores de panetón peruano

Entre enero y octubre del 2025 la exportación de panetón, uno de los productos más emblemáticos y consumidos en época navideña, alcanzó los US$ 7 millones 173 mil, evidenciando un incremento de 3.6% en comparación al mismo periodo del año pasado (US$ 6 millones 921 mil), informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

En su informe Panetones: Evolución del Mercado Internacional y Nacional detalló que EE.UU. (US$ 3 millones 811 mil) y Chile (US$ 1 millón 626 mil) fueron los destinos líderes, con variaciones de -1.4% y 25.3%, respectivamente, y acumulando de forma conjunta el 75.8% del total.

Otros fueron Países Bajos (US$ 467 mil 293), Japón (US$ 205 mil 260), Costa Rica (US$ 143 mil 033), España (US$ 139 mil 238), Italia (US$ 128 mil 981), Canadá (US$ 118 mil 675), Ecuador (US$ 94 mil 040) y Bolivia (US$ 92 mil 884).

Con el objetivo de diversificar la oferta navideña, empresas peruanas han apostado por la fabricación de panetones con recetas innovadoras, incorporando ingredientes del territorio nacional, fusionando de esta manera la tradición internacional con la identidad nacional.

Farinka Organics presentó su panetón artesanal 'Farinka' elaborado con maca orgánica, harina de trigo integral fortificado, pecanas, castañas, ajonjolí y cacao Chuncho nativo de la Convención, Quillabamba (Cusco). Asimismo, Ecoandino viene comercializando 'Inka Tanta', hecho con harina de quinua, harina de arracacha orgánica, aguaymanto deshidratado y nibs de cacao.

Panetón con nibs de cacao.

Por su parte, Panificadora Unión ofrece toda una línea saludable, como el panetón vegano con pecanas y arándanos, panetón integral con castañas, panetón diet con higos y pecanas, entre otros.

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, Lima fue la región exportadora más destacada con US$ 6 millones 078 mil, logrando una participación de 84.7% e incrementando sus envíos en 8.6%. Otras fueron Callao (US$ 864 mil 015), Tacna (US$ 172 mil 798), Lambayeque (US$ 53 mil 108) y Arequipa (US$ 4 mil 585).

En estos 10 meses del año, las empresas que más despacharon panetón fueron Nestle Perú S.A., Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A., Leche Gloria S.A., Corporación Gerónimo S.A.C., y Gelafrut S.A.C.

Cifras anuales

En el 2024 las exportaciones peruanas de panetón sumaron US$ 8 millones 690 mil, la cifra más alta de los últimos 4 años, incrementando sus pedidos en 16.7% respecto al 2023 (US$ 7 millones 447 mil).

EE.UU. (US$ 4 millones 223 mil) fue el destino más destacado, representando el 48.6% del total y aumentando sus pedidos en 48.6%. Le siguió Chile (US$ 2 millones 559 mil), con una participación de 29.4% y una contracción de -1%. Otros fueron Bolivia, Países Bajos y Japón.

Importación

Entre enero y octubre del 2025, Perú importó panetones por US$ 1 millón 800 mil, registrando un crecimiento de 89.6% respecto al mismo periodo del año anterior. Llegaron mayormente de Brasil concentrando el 66% (US$ 945 mil 100), seguido de Italia (US$ 471 mil 500) y Chile (US$ 13 mil 800).

Las principales empresas importadoras fueron G.W. Yichang y Cia S.A., Premium Brands S.A.C., La Canastería S.R.L., Adriática de Importaciones y Exportaciones S.A. y Cencosud, entre otras.

Datos