Accidente en Otuzco: Combi cae más 300 metros y deja a cuatro muertos y ocho heridos

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde la provincia de Otuzco, en la sierra de la región La Libertad, se reportó la muerte de 4 personas luego de que una combi se despistara y cayera a un abismo de más de 300 metros. La tragedia se produjo en el sector Pachín Bajo de la provincia liberteña, donde también resultaron heridas 8 personas, quienes fueron trasladadas a hospitales locales.

De acuerdo a información brindada por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, el vehículo accidentado (placa A1E - 710) cayó en el lugar a primeras horas de la mañana, precisamente alrededor de las 06:00 am.

Accidente ocurrió a primeras horas de la mañana, según información oficial.

Tras el accidente, los equipos de ayuda y rescate (serenazgo y Policía Nacional del Perú) iniciaron con las labores de búsqueda de las víctimas. Algunos heridos fueron llevados al hospital Elpidio Benavides de Otuzco por ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), asegurando su integridad física.

Sin embargo, los pacientes más graves y con heridas mayores fueron llevados a diferentes hospitales de Trujillo para su intervención médica.

Asimismo, los cuerpos de las víctimas mortales lograron ser recatados luego de intensas labores y trasladados a la morgue de la ciudad para los procedimientos de ley y luego ser entregados a sus familiares y pasajeros supervivientes.



Al cierre de este informe, los fallecidos aún no han sido identificados. Asimismo, la municipalidad provincial de Otuzco, a través de sus redes oficiales, lamentó el trágico suceso, a la par de brindar condolencias a las familias afectadas de los fallecidos.

"Hacemos llegar nuestras sinceras condolencias y solidaridad a las familias que hoy atraviesan este doloroso momento, elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de quienes partieron y por la pronta recuperación de los heridos", señala el comunicado.

Por su parte, la PNP ha iniciado con las investigaciones para esclarecer los hechos y definir las causas del despiste que llevó a la caída de la combi, además del estado de la vía donde circuló, las condiciones del vehículo y posibles fallas en el mismo o en la persona que manejaba.

Mientras tanto, pasajeros y demás personas que transitan la vía exigen a las autoridades un mejor control en la zona para mayor seguridad y evitar nuevos accidentes como el ocurrido hoy y en ocasiones anteriores.