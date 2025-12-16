Venta de mascarillas AUMENTA tras confirmarse casos de gripe H3N2 en Perú

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tan solo horas después de emitir una alerta epidemiológica, el Ministerio de Salud anunció este lunes 15 de diciembre la llegada del gripe AH3N2 al Perú, confirmando dos casos en menores de edad. Ante ello, la demanda de mascarillas aumentó de forma acelerada.

Venta de mascarillas aumenta en un 50%

La llamada "súper gripe" llegó a nuestro país, alertando a una población preocupada por la salud de los suyos. En consecuencia, Exitosa pudo confirmar que la venta de mascarillas se ha incrementado en cuestión de horas.

En conversación con algunos comerciantes que se ubican en la avenida Emancipación en el Cercado de Lima, señalaron que, como medida de prevención ante el virus de subclado K, esta demanda se intensificó en las últimas horas en un 50%.

"He calculado que antes, a diario, la mascarilla celeste se vendía en promedio 10 cajitas. Ahorita, se está elevando a 30 cajitas por hora. Eso es por ahora", manifestó un vendedor.

Asimismo, los comerciantes estiman que, debido a la demanda, el costo del producto también aumente en los próximos días. Por ello, los ciudadanos se están asegurando desde ya.

Alto nivel de contagio de influenza H3N2 podría saturar el sistema de salud

"Pienso que de aquí a unos días, una semana, se va a incrementar un poquito más, dependiendo de la especulación también que está ahí en la noticia", agregó el mismo comerciante.

Añadió que el precio de las mascarillas negras por cajones se ha elevado a 10 soles en puestos cercanos al suyo y que, por el momento, él lo vende a 5 soles.

Precios se duplicarían pronto

Los peruanos también han tomado otras medidas de prevención, como la compra de guantes, alcohol, jabón líquido, entre otros productos que sirven para desinfectarse en casa y evitar contagios.

"Se ha incrementado más la demanda para la desinfección de manos. También están llevando bastantes gorros, tocas descartables, cubre calzado, mandil. Todo lo que es de bioseguridad", reveló.

Advierten que, en las próximas semanas, el precio de las mascarillas y de otros productos desinfectantes podría duplicarse no solo en este punto de la capital, sino también en los mercados.

"Perú compró más de 8 millones de vacunas"

Martín Yagui informó a Exitosa que el Perú adquiere poco más de 8 millones de dosis de vacunas contra la influenza al año.

"La vacuna de contrainfluenza, con la que nos vacunamos todos los años, tiene tres tipos: contra la influenza AH1N1, contra la influenza AH3N2 y contra la influenza tipo B. O sea, lo que tenemos en esta variante es un pequeño cambio, pequeña variación en lo que es habitual el virus de influenza AHN3N2", detalló.

