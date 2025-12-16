Pablo Guede dejó las cosas claras en su presentación como DT de Alianza Lima: "Las reglas están ahí"

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima presentó oficialmente a Pablo Guede como su director técnico para la temporada 2026 en conferencia de prensa en su sede de La Victoria. Al estratega argentino le cuestionaron por su postura ante la indisciplina dentro del plantel y aseguró ser alguien firme, haciendo respetar las reglas internas.

No permitirá indisciplina

Junto a Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo y su padre, Franco Navarro Monteiro, director deportivo del cuadro blanquiazul, el entrenador respondió varios temas ante los medios. Uno de ellos fue por los cuestionamientos de la disciplina en el vestuario, sobre la cual dio una respuesta tajante y que acudiría hasta la dirigencia.

"Soy un entrenador que pone las cosas muy claras. Las reglas están ahí. Seguramente habrán visto que hay todo tipo de jugador, pero yo soy claro. Hay un objetivo grupal que está por encima de las individualidades. Ahí es donde me pongo serio y con mano dura. Después, no soy un entrenador que castiga", precisó Guede.

Mencionó que ha conversado con algunos jugadores del equipo y ha percibido que hay la intención de cumplir con la meta para el próximo curso, que es el título nacional por los 125 años del club. Dicha predisposición de sus futuros dirigidos lo ha dejado conforme y con ganas de empezar con los entrenamientos.

"Con los jugadores que tuve la suerte de hablar estos días, el compromiso que yo sentí de ellos es absoluto por el objetivo. Lo tienen muy claro y lo que me transmitieron es un compromiso de que este año tenemos que salir campeón y vamos a salir campeones, fue lo que me comentaron y eso me puso muy contento", sostuvo.

Aceptó el desafío blanquiazul

Al ser preguntado porqué aceptó llegar al fútbol peruano, el entrenador de 51 años indicó que le motiva sacar campeón a los 'íntimos' tras tres años de sequía. En su etapa en el banquillo, ha acumulado seis títulos con tres diferentes clubes, siendo el último la Supercopa de Chile con Colo-Colo.

"El lunes me llamaron y cuando me plantearon el objetivo no lo dudé. Esa posibilidad creo que es un reto superlindo llegar al equipo más grande del Perú. Creo que eso fue lo que me convenció, fueron muy claros conmigo y eso me encantó", señaló.

