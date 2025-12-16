Golpe al narcotráfico: Más de 55.6 toneladas de droga incineradas durante 2025, informa PNP

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El último proceso de incineración de droga contó con la presencia del titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, en donde se informó que al cierre del 2025, se ha concretado la destrucción de más de 55.6 toneladas de droga decomisadas por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Más de 55.6 toneladas incineradas

Tras las operaciones ejecutadas a nivel nacional, la droga decomisada por la PNP durante este 2025 superan los 55.6 toneladas de droga decomisada, que tras su incautación se procede a la incineración de la misma.

Por tal razón, el Mininter junto a la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos participaron del sexto y último proceso de incineración del año en la cual 8.8 toneladas de drogas fueron destruidas.

Entre las sustancias ilícitas incineradas se incluyeron cocaína, metanfetamina, ketamina, marihuana y diversos insumos químicos los cuales fueron incinerados en en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la PNP, en Ate

El ministro Tiburcio indicó que se está haciendo frente al crimen organizado "en todos los espacios donde el crimen intenta avanzar, hemos pasado de la defensiva a la ofensiva", precisó.

En la ceremonia se contó con la cooperación entre autoridades de Perú y los Estados Unidos dando cuenta de un fortalecimiento de naciones en contra del narcotráfico.

Para la destrucción de la droga se utilizó un incinerador industrial de alta temperatura donado por INL en 2007, un activo valorizado en más de 130.000 dólares.

Incautación del 2025

Durante el 2025 se logrará la incineración de más de 55.6 toneladas de drogas los cuales fueron parte de seis procesos de incineración tras la incautación de los estupefacientes por parte de personal de la PNP.

Primer proceso: Iniciado el 3 de abril donde se destruyeron 14.8 toneladas de drogas. Segundo proceso: Iniciado el 8 de julio donde se destruyeron 15.2 toneladas de drogas. Tercer proceso: Iniciado el 18 de setiembre donde se destruyeron 7.9 toneladas de drogas. Cuatro proceso: Iniciado el 22 de setiembre donde se destruyeron 6.08 toneladas de drogas. Quinto proceso: Iniciado el 21 de noviembre donde se destruyeron 2.64 toneladas de drogas. Sexto proceso: Iniciado el 10 de diciembre y en desarrollo donde se destruirán más de 8.8 toneladas de drogas.

Con la última incineración de diversos estupefaciente, el trabajo de la PNP y autoridades se habrá concretado la quema de más de 55.6 toneladas de drogas intervenidas en el territorio peruano durante este 2025.