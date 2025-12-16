Ciro Castillo: Orden de captura se ejecutó después de 10 días y PNP asegura que está tras sus pasos

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Sin paradero conocido. Ciro Castillo Rojo, actual gobernador del Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) continúa desparecido luego que se dictaminará una orden de captura por ser el presunto cabecilla de la organización criminal denominada 'Los Socios del Callao' y delito de colusión agravada en agravio del Estado peruano.

Orden de captura ejecutada con 10 días de retraso

Con el inicio del mega operativo en contra de la organización criminal 'Los Socios del Callao' durante la madrugada del 15 de diciembre, se ejecutaron detenciones preliminares y 27 allanamientos.

Una de las principales detenciones alcanza al gobernador Ciro Castillo sobre quien pesa una orden de detención preliminar y cuyo paradero se encuentra desconocido tras no haber sido ubicado en su domicilio ni en otros inmuebles inspeccionados.

La periodista Karla Ramírez publicó a través de su cuenta de X, publicó la disposición del Poder Judicial donde se dicta orden de captura con fecha de emisión 5 de diciembre. Sin embargo, 10 días después la Policía Nacional hizo efectiva la resolución judicial.

PJ emitió orden de captura el 5 de diciembre

Tal orden fue notificada cuatro días más tarde, es decir, para el 9 de diciembre, recién la orden de captura fue notificada para su posterior ejecución. Dando de esta forma, un plazo total de 10 días sin conocer el rastro de Ciro Castillo y los otros investigados.

Entre las otras personas con detención preliminar se encuentran Jimmy Alexander Huck Cárdenas, asesor FAC, y Hiromi Zúñiga Jáuregui, jefa de Logística del GORE Callao, quienes serían responsables de coordinar directamente irregularidades al interior del gobierno regional.

Notificación del PJ sobre captura de Ciro Castillo y otros

PNP asegura que está tras sus pasos

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, afirmó que la autoridad policial sí se encuentra tras los pasos de Ciro Castillo negando filtración de información que hubiera evitado la detención preliminar por 15 días en su contra.

"Se solicitan estas medidas de detención desde el Ministerio Público y también es el Ministerio Público el que conduce la investigación, entonces sería paradójico, totalmente incongruente que la misma policía que está trabajando de manera muy reservada, pide la detención (...) podría facilitar [la huida]", indicó.

Arriola indicó que las operaciones policiales seguirán hasta dar con la captura del gobernador. Sin embargo, este no es el primer caso en que la coordinación entre la Policía Nacional y el Poder Judicial no logran capturas de requeridos.

El paradero de Ciro Castillo continúa sin conocerse. Ahora, se conoce que el Poder Judicial emitió la orden de captura el pasado 5 de diciembre y fueron 10 días más tarde donde se ejecutó la disposición judicial.