Sucamec advierte aumento de quemaduras en menores por uso de pirotécnicos durante fiestas navideñas

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) lanzó una alerta a pocos días de las celebraciones de fin de año: los casos de quemaduras en menores de edad aumentan en un 30 % durante esta temporada, principalmente por el uso inadecuado de pirotécnicos.

El vocero de la entidad, Sergio Contreras, recordó que incluso los artefactos más pequeños contienen sustancias químicas capaces de generar calor, luz y explosiones que pueden provocar lesiones graves, advirtiendo también sobre intoxicaciones en niños que llegan a llevarse estos productos a la boca como parte de sus juegos.

"Un menor de edad no es lo suficientemente maduro para actuar con la responsabilidad y cuidado necesarios para manipular pirotécnicos de manera segura", señaló Contreras.

Sucamec invita a la ciudadanía a no manipular artefactos pirotécnicos y mucho menos dejar que menores lo hagan.

Riesgo estacional

Profesionales de la salud confirmaron que las quemaduras en menores se disparan en diciembre, ya sea por pirotécnicos o por accidentes con líquidos calientes. Seis de cada diez pacientes pediátricos atendidos provienen del interior del país, lo que refleja la vulnerabilidad de las regiones frente a la venta informal.

Sucamec reiteró que solo los pirotécnicos deflagrantes o de luces están autorizados para la venta al público y que la compra debe realizarse únicamente en ferias autorizadas. La entidad publicará en los próximos días la lista oficial de locales habilitados.

Subtema: Incautaciones recientes de pirotécnicos ilegales

La advertencia se refuerza con los operativos realizados en distintas ciudades del país:

16 de diciembre - Pucallpa: Sucamec y la Policía Nacional incautaron casi 3 toneladas de pirotécnicos ilegales, almacenados sin permisos ni medidas de seguridad.

🚨 ¡Casi 3 toneladas de pirotecnia ilegal incautadas!

Operativo conjunto con @policiaperu en #Pucallpa: 2850 kg de fuegos artificiales en alto riesgo.



⚠️ Pirotecnia ilegal = peligro real para familias.



✅ Trabajamos por tu seguridad. #NavidadSegura pic.twitter.com/4MGXvGtaQM — Sucamec Perú (@SucamecPeru) December 15, 2025

15 de diciembre - La Victoria (Lima): La PNP decomisó 800 kilos de pirotécnicos ilegales en mercados y zonas aledañas.

🔴🔵Lo que parecía una licorería común en VMT escondía un gran riesgo para los vecinos. Durante un operativo, la Policía incautó más de cinco toneladas de pirotécnicos de alta peligrosidad.



13 de diciembre - Villa María del Triunfo (Lima): Se hallaron más de cinco toneladas de material pirotécnico en una licorería, almacenados sin autorización.

🚨Golpe a la pirotecnia ilegal en Lima. La PNP incautó 800 kilos de pirotécnicos ilegales en La Victoria y zonas aledañas, evitando su venta en mercados de Lima centro. #UnidosPorLaSeguridad #EstadoDeEmergencia #DeLaDefensivaALaOfensivahttps://t.co/0XtjmkbAJt — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) December 15, 2025

Estos decomisos evidencian la magnitud del comercio clandestino y el riesgo que representa para la población.

El aumento de quemaduras en menores durante las fiestas de fin de año confirma que la pirotecnia sigue siendo un peligro latente. Con incautaciones que superan las ocho toneladas en menos de una semana, Sucamec insiste en que la única forma de celebrar con seguridad es evitar la compra de productos ilegales y proteger a los más vulnerables.