Actualidad
Alerta en fiestas

Sucamec advierte aumento de quemaduras en menores por uso de pirotécnicos durante fiestas navideñas

Las fiestas de fin de año elevan los riesgos de accidentes en niños hasta en un 30% producto de la venta ilegal de artefactos pirotécnicos, mientras operativos incautan miles de kilos de estos productos.

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/12/2025

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) lanzó una alerta a pocos días de las celebraciones de fin de año: los casos de quemaduras en menores de edad aumentan en un 30 % durante esta temporada, principalmente por el uso inadecuado de pirotécnicos.

El vocero de la entidad, Sergio Contreras, recordó que incluso los artefactos más pequeños contienen sustancias químicas capaces de generar calor, luz y explosiones que pueden provocar lesiones graves, advirtiendo también sobre intoxicaciones en niños que llegan a llevarse estos productos a la boca como parte de sus juegos.

"Un menor de edad no es lo suficientemente maduro para actuar con la responsabilidad y cuidado necesarios para manipular pirotécnicos de manera segura", señaló Contreras.

Sucamec invita a la ciudadanía a no manipular artefactos pirotécnicos y mucho menos dejar que menores lo hagan.
Riesgo estacional

Profesionales de la salud confirmaron que las quemaduras en menores se disparan en diciembre, ya sea por pirotécnicos o por accidentes con líquidos calientes. Seis de cada diez pacientes pediátricos atendidos provienen del interior del país, lo que refleja la vulnerabilidad de las regiones frente a la venta informal.

Sucamec reiteró que solo los pirotécnicos deflagrantes o de luces están autorizados para la venta al público y que la compra debe realizarse únicamente en ferias autorizadas. La entidad publicará en los próximos días la lista oficial de locales habilitados.

Subtema: Incautaciones recientes de pirotécnicos ilegales

La advertencia se refuerza con los operativos realizados en distintas ciudades del país:

  • 16 de diciembre - Pucallpa: Sucamec y la Policía Nacional incautaron casi 3 toneladas de pirotécnicos ilegales, almacenados sin permisos ni medidas de seguridad.

  • 15 de diciembre - La Victoria (Lima): La PNP decomisó 800 kilos de pirotécnicos ilegales en mercados y zonas aledañas.

  • 13 de diciembre - Villa María del Triunfo (Lima): Se hallaron más de cinco toneladas de material pirotécnico en una licorería, almacenados sin autorización.

Estos decomisos evidencian la magnitud del comercio clandestino y el riesgo que representa para la población.

El aumento de quemaduras en menores durante las fiestas de fin de año confirma que la pirotecnia sigue siendo un peligro latente. Con incautaciones que superan las ocho toneladas en menos de una semana, Sucamec insiste en que la única forma de celebrar con seguridad es evitar la compra de productos ilegales y proteger a los más vulnerables.

Temas relacionados #Sucamec Explosión de pirotécnicos Navidad 2025 Perú niños con quemaduras pirotecnia ilegal

