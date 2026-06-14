Luto en la música urbana: Productor cercano a Bizarrap y Nicki Nicole, murió en accidente aéreo junto a Gaspi y Oliver Tree

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El accidente de helicópteros en Río de Janeiro, que ya había conmocionado por la muerte del youtuber Gaspi y del músico estadounidense Oliver Tree, también cobró la vida del productor audiovisual argentino Lucas Vignale, de 29 años.

Reconocido por su trabajo junto a Bizarrap y Nicki Nicole, Vignale era parte del equipo creativo que impulsó algunos de los proyectos más destacados de la escena urbana argentina.

El legado de Vignale

Vignale se había consolidado como un referente detrás de cámaras, aportando en la dirección de videos musicales y en la estética visual de artistas que hoy son referentes globales. Su mirada innovadora y su capacidad para plasmar ideas en imágenes lo convirtieron en un colaborador clave en el crecimiento de Bizarrap y en la proyección internacional de Nicki Nicole.

Lucas Vignale

La despedida de Bizarrap y Nicki Nicole

Tras confirmarse la noticia, Bizarrap compartió en redes sociales una fotografía junto a Vignale, acompañada de un mensaje breve pero cargado de dolor. El productor musical lo describió como un amigo y un talento indispensable en su camino artístico.

Bizarrap se despide de su productor.

Nicki Nicole, por su parte, publicó fragmentos de grabaciones en las que Vignale había participado, recordando su aporte creativo y la cercanía personal que mantenían. "Sin palabras, la verdad. Gracias por compartir de tu arte conmigo", escribió la cantante, sumándose al homenaje colectivo que se multiplicó en la comunidad musical.

Un golpe para la escena urbana

La muerte de Vignale se suma a la de Gaspi y Oliver Tree, dejando un vacío en distintos ámbitos de la cultura digital y musical. Para la escena argentina, la pérdida es doble: se va un creador que ayudó a construir la identidad visual de artistas que hoy representan al país en el mundo.

Despedida de Nicki Nicole

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de Brasil investiga las causas del choque, que dejó seis fallecidos en total. Mientras tanto, colegas y seguidores continúan expresando su dolor y reconocimiento hacia quienes partieron en la tragedia.

La despedida de Bizarrap y Nicki Nicole refleja la magnitud del impacto que tuvo Lucas Vignale en la música urbana. Su talento detrás de cámaras y su cercanía con los artistas lo convirtieron en un pilar silencioso pero fundamental. La tragedia en Río no solo arrebató vidas, también dejó a la comunidad artística sin uno de sus creadores más prometedores.