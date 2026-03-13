Senamhi advierte lluvias intensas en 13 regiones: Entérate las provincias en alerta naranja hasta el sábado 14 de marzo

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de hasta fuerte intensidad en 13 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles en la presente nota para que puedas tomar las precauciones del caso si es que estar por viajar este fin de semana a los departamentos en alerta.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con su Aviso de Corto Plazo ante lluvias intensas N.º 072, se esperan las precipitaciones de nivel " alerta naranja " hasta la 1:00 p. m. del sábado 14 de marzo en las regiones de Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali.

En ese sentido, mencionamos las provincias donde se prevé que puedan ocurrir este fenómeno climatológico:

Áncash : Asunción, Carhuaz, Carlos Fermín Fitcarrald, Corongo, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Sihuas y Yungay.

: Asunción, Carhuaz, Carlos Fermín Fitcarrald, Corongo, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Sihuas y Yungay. Apurímac : Andahuaylas y Aymares.

: Andahuaylas y Aymares. Ayacucho : Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Lucanas, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

: Cangallo, Huamanga, Huanca Soncos, Lucanas, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán. Cajamarca : Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Contumazá, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz.

: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Contumazá, Hualgayoc, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz. Huancavelica : Acobamba, Angares, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica y Tayacaja.

: Acobamba, Angares, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica y Tayacaja. Huánuco : Huaycabamba, Humalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca.

: Huaycabamba, Humalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca. La Libertad : Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú.

: Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú. Loreto : Ucayali.

: Ucayali. Madre de Dios : Manu, Tahuamanu y Tambopata.

: Manu, Tahuamanu y Tambopata. Piura : Ayabaca, Piura, Sullana y Talara.

: Ayabaca, Piura, Sullana y Talara. San Martín : Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas. Mariscal Cáceres, Picota, San Martín y Tocache.

: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas. Mariscal Cáceres, Picota, San Martín y Tocache. Tumbes : Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. Ucayali: Atalaya, Padre Abada y Purus.

En ese sentido, se esperan precipitaciones localizadas de moderada a fuerte intensidad, acompañadas también por descargas eléctricas y ráfagas de viento; granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas sobre los 3 800 m s. n. m., principalmente en la sierra centro y sur.

Además, se esperan lluvias y chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor incidencia sobre la zona alta y centro, las cuales estarán acompañadas por ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así como, lluvias de moderada a fuerte intensidad en la costa norte (Tumbes y costa de Piura, Lambayeque y La Libertad). En la costa centro se prevén lluvias de ligera intensidad, de manera dispersa.

#Pronóstico #Senamhi #Minam En la sierra se prevé precipitaciones (lluvia, granizo y nieve) de moderada a fuerte intensidad.



Además, se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva alta (norte y centro), así como en la costa nortehttps://t.co/nJrSfbWRRj pic.twitter.com/tdGGc55kdV — Senamhi (@Senamhiperu) March 13, 2026

INDECI recomienda medidas de preparación

El INDECI exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Desde la entidad exhortan a las autoridades y población a seguir estas recomendaciones y las medidas de preparación necesarias, teniendo en cuenta que en los próximos días las lluvias podrían ser más intensas por la llegada del Fenómeno 'El Niño Costero'.