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Costa de Marfil vence 1-0 a Ecuador: Su primera victoria ante un país sudamericano en Copas del Mundo

Los marfileños se impusieron en su debut en el Mundial 2026 con gol de Amad Diallo. Ecuador cayó en su estreno y sumó otra derrota frente a selecciones africanas

El equipo de la CONMEBOL acumula una derrota más en debuts mundialistas.
El equipo de la CONMEBOL acumula una derrota más en debuts mundialistas. (Composición Exitosa)

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 14/06/2026

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En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Costa de Marfil escribió una página inédita en su historia mundialista al derrotar 1-0 a Ecuador. El gol de Amad Diallo, a los 67 minutos, bastó para que los "Elefantes" celebraran su primera victoria frente a una selección de la CONMEBOL en una Copa del Mundo.

Hasta ahora, sus antecedentes habían sido derrotas ante Argentina (2006), Brasil (2010) y Colombia (2014), lo que convierte a este encuentro en uno histórico.

El desarrollo del partido

El encuentro fue intenso y equilibrado. Ecuador, con la presión de debutar con triunfo, buscó desde el inicio con Enner Valencia como referente ofensivo, pero se encontró con una defensa marfileña sólida y un arquero seguro.

Costa de Marfil, fiel a su estilo físico y vertical, esperó el momento justo para golpear. La diferencia llegó en el segundo tiempo, cuando Diallo aprovechó un pase filtrado y definió con categoría para el 1-0.

El tanto desató la euforia de los africanos, que supieron sostener la ventaja con orden y contragolpes peligrosos. Ecuador intentó reaccionar, pero careció de claridad en los últimos metros y terminó acumulando frustración.

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La estadísticas

La victoria marfileña confirma su capacidad ofensiva: han marcado en nueve de sus diez partidos mundialistas, con la única excepción del empate 0-0 ante Portugal en 2010.

Para Ecuador, en cambio, el resultado prolonga una tendencia negativa en sus debuts en Copas Mundiales: ya había caído ante Italia en 2002 y Suiza en 2014, y ahora suma a Costa de Marfil en 2026. Además, el historial frente a selecciones africanas es desfavorable: perdió 2-1 ante Senegal en 2022 y ahora 1-0 frente a los marfileños, lo que los pone bajo la lupa de analistas deportivos.

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El triunfo de Costa de Marfil no solo significa tres puntos, sino un hito histórico frente a un rival sudamericano. Los "Elefantes" demostraron que pueden competir con jerarquía y eficacia en el máximo escenario.

Para Ecuador, la derrota es un golpe duro en su aspiración de avanzar en el torneo, y obliga a replantear su estrategia de cara a los próximos partidos. El Mundial 2026 ya tiene una de sus primeras sorpresas, con un equipo africano que se niega a ser actor secundario y que empieza a escribir su propia historia.

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