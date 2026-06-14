Costa de Marfil vence 1-0 a Ecuador: Su primera victoria ante un país sudamericano en Copas del Mundo

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Costa de Marfil escribió una página inédita en su historia mundialista al derrotar 1-0 a Ecuador. El gol de Amad Diallo, a los 67 minutos, bastó para que los "Elefantes" celebraran su primera victoria frente a una selección de la CONMEBOL en una Copa del Mundo.

Hasta ahora, sus antecedentes habían sido derrotas ante Argentina (2006), Brasil (2010) y Colombia (2014), lo que convierte a este encuentro en uno histórico.

El desarrollo del partido

El encuentro fue intenso y equilibrado. Ecuador, con la presión de debutar con triunfo, buscó desde el inicio con Enner Valencia como referente ofensivo, pero se encontró con una defensa marfileña sólida y un arquero seguro.

Costa de Marfil, fiel a su estilo físico y vertical, esperó el momento justo para golpear. La diferencia llegó en el segundo tiempo, cuando Diallo aprovechó un pase filtrado y definió con categoría para el 1-0.

El tanto desató la euforia de los africanos, que supieron sostener la ventaja con orden y contragolpes peligrosos. Ecuador intentó reaccionar, pero careció de claridad en los últimos metros y terminó acumulando frustración.

¡¡LA CALIDAD DE UN CRACK DEL MANCHESTER UNITED!! Luego de una gran corrida de Singo, zurdazo de primera de Diallo para el agónico 1-0 de Costa de Marfil ante Ecuador.



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La estadísticas

La victoria marfileña confirma su capacidad ofensiva: han marcado en nueve de sus diez partidos mundialistas, con la única excepción del empate 0-0 ante Portugal en 2010.

Para Ecuador, en cambio, el resultado prolonga una tendencia negativa en sus debuts en Copas Mundiales: ya había caído ante Italia en 2002 y Suiza en 2014, y ahora suma a Costa de Marfil en 2026. Además, el historial frente a selecciones africanas es desfavorable: perdió 2-1 ante Senegal en 2022 y ahora 1-0 frente a los marfileños, lo que los pone bajo la lupa de analistas deportivos.

El triunfo de Costa de Marfil no solo significa tres puntos, sino un hito histórico frente a un rival sudamericano. Los "Elefantes" demostraron que pueden competir con jerarquía y eficacia en el máximo escenario.

Para Ecuador, la derrota es un golpe duro en su aspiración de avanzar en el torneo, y obliga a replantear su estrategia de cara a los próximos partidos. El Mundial 2026 ya tiene una de sus primeras sorpresas, con un equipo africano que se niega a ser actor secundario y que empieza a escribir su propia historia.