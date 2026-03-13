Fin de crisis del gas: Gobierno continuará supervisión de precios en grifos y exhorta a usar GNV

13/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la superación de la crisis energética por el suministro del gas que anunció el Gobierno, el MEF informó que la supervisión a grifos por el alza de precios continuará. Además, exhortó a conductores a volver a utilizar GNV para evitar acaparamiento.

Especulación en grifos será sancionada en operativos

Luego de que se reportara la terminación de la reparación del gasoducto de Camisea, el Ejecutivo indicó que el gas natural vehicular será restablecido en las próximas horas en todas las estaciones y grifos para alivio de las ciudadanía.

Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, informó que los operativos de monitoreo y supervisión de los precios de los combustibles en los grifos a nivel nacional continuarán para frenar la especulación injustificada.

"Desde el primer momento, tanto Osinergmin como Indecopi comenzaron a tomar medidas de control en diversas estaciones de servicio porque se prevía este incremento de precios producto de algunas prácticas de especulación", sostuvo López.

En ese sentido, se refirió al megaoperativo multisectorial en 16 grifos ejecutado este jueves, que estuvo a cargo de 16 fiscales de la Quinta Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Lima Centro.

El titular del MEF señaló que estas visitas a campo se han reforzado desde ese día, con la participación de la Sunat. Asimismo, informó que también se realizaron intervenciones en Arequipa, La Libertad, Piura y Huacho.

"Dichas acciones buscan mitigar las prácticas especulativas, así como identificarlas, persuadirlas y, en algunos casos cuando corresponda, evidentemente sancionarlas", precisó.

López subrayó que estas acciones fiscalizadoras se han intensificado hoy viernes y advirtió que continuarán, pues "superada la crisis energética, lo que debería suceder es que veamos un restablecimiento de los niveles de precios".

Finalmente, el ministro de Economía exhortó a los conductores a que el consumo de combustibles migre al gas natural vehicular (GNV).

"(Para que) podamos liberar la presión sobre los otros bienes como gasolinas y diésel, los cual hará que los precios se restablezcan", agregó.

Minem asegura que los precios bajarán

Exitosa conversó este viernes con el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, quien dio brindó un mensaje de tranquilidad para la población.

El titular del Minem indicó que el servicio ya se encuentra casi al 100% para los vehículos y que, en las próximas horas, la pequeña y mediana industria también volverá a contar con el recurso natual.

"Existe un problema con el GLP y la gasolina, el cual se va ir aliviando en la medida que el GNV vaya normalizándose, tanto para los vehículos que están casi al 100 % como para la pequeña industria", indicó.

Tras la regularización del suministro de GNV, el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, anunció que la supervisión a grifos por precios de combustible continuará ante la especulación y acaparamiento de personas y empresas.