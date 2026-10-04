ERM 2026: nombre del papa León XIV figura en local de votación de Chiclayo pese a residir en el Vaticano

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El nombre del papa León XIV volvió a aparecer en el padrón electoral peruano durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le asignó un local de votación en Chiclayo, pese a que el pontífice reside actualmente en el Vaticano debido a sus funciones como jefe de la Iglesia católica.

León XIV tiene mesa en colegio de Chiclayo

Robert Francis Prevost figura en la mesa de sufragio N.° 032941, instalada en el aula N.° 104 del colegio particular Santo Tomás de Aquino, ubicado en la calle 7 de Enero, en Chiclayo. El registro también señala que no fue designado como miembro de mesa.

La presencia de su nombre generó sorpresa entre quienes participan de la jornada electoral en este centro educativo. El local funcionó con normalidad durante los comicios y diversos medios acudieron al lugar luego de conocerse que el actual pontífice tenía allí asignada su mesa de sufragio.

Esta no es la primera vez que Prevost aparece asociado a un centro de votación en Chiclayo. Durante las Elecciones Generales 2026, realizadas en abril, también figuró en el padrón electoral con una mesa asignada en la ciudad, aunque en aquella oportunidad el local correspondía a la institución educativa Juan Tomis Stack.

¿Por qué el papa mantiene un local de votación en Perú?

La explicación está relacionada con el vínculo que Robert Prevost mantiene con el país. El actual papa León XIV cuenta con nacionalidad peruana desde 2015 y durante varios años desarrolló actividades pastorales en Chiclayo, donde ejerció como obispo de la diócesis entre 2015 y 2023.

Aunque actualmente se encuentra en el Vaticano, su registro electoral continúa vinculado a Chiclayo. La información consignada por la ONPE refleja que mantiene un DNI peruano y aparece dentro del padrón utilizado para las elecciones de este domingo 4 de octubre.

Sin embargo, la asignación de un local no significa necesariamente que el pontífice tenga que acudir físicamente a votar. La legislación electoral peruana establece que el sufragio es facultativo para los ciudadanos mayores de 70 años. León XIV tiene 70 años, por lo que su participación en los comicios no constituye una obligación electoral.

La situación también permite observar cómo los registros electorales mantienen la información de ciudadanos peruanos que, aunque se encuentren fuera del territorio nacional, conservan su vínculo formal con el país.

El papa León XIV figura nuevamente en el padrón electoral peruano y tiene una mesa asignada en Chiclayo, ciudad con la que mantiene una estrecha relación por los años que pasó como obispo. Aunque actualmente reside en el Vaticano y no está obligado a sufragar por su edad, su presencia en el registro electoral llamó la atención durante la jornada de las ERM 2026.