Feriados pasarán a los lunes: Keiko Fujimori ratifica propuesta anunciada por el MEF

09/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante una transmisión realizada este domingo a través de sus redes oficiales, la presidenta Keiko Fujimori confirmó que los feriados nacionales se trasladarán a los días lunes. La mandataria aseguró que la medida no busca eliminar ni aumentar el número de feriados, sino reorganizarlos para potenciar el turismo interno y optimizar la productividad del país.

El anuncio presidencial

Fujimori explicó que la decisión responde a la necesidad de dar mayor claridad a trabajadores y empresas, evitando la incertidumbre generada por versiones que hablaban de la eliminación de feriados. Subrayó que el objetivo es mantener el mismo número de días de descanso, pero ordenados de manera que los fines de semana largos sean más predecibles y útiles para la economía.

"Había mucha incertidumbre y mentiras que decían que yo iba a eliminar los feriados. Creo que ya les quedó bastante claro qué es lo que vamos a hacer, los feriados no se eliminan ni se aumentan, pero se van a ordenar para priorizar dos cosas muy importantes: potenciar el turismo y optimizar la productividad del país", señaló la presidenta.

Confirmación del MEF

La propuesta coincide con lo señalado un día antes por el ministro de Economía, Elmer Cuba, quien había adelantado que los feriados se moverían a los lunes a partir de 2027.

Según el titular del MEF, la medida permitirá que las familias y empresas planifiquen mejor sus actividades, generando mayor dinamismo económico en el sector turístico y reduciendo la caída de productividad que se produce cuando los feriados caen entre semana.

"Con excepción de feriados patrióticos, Navidad y Año Nuevo, el resto de feriados van a pasar al lunes, de tal manera que se puedan tener fines de semana largo y que esta no se corte", reiteró Fujimori en su transmisión, confirmando la línea trazada por el MEF.

Aumento de sueldo mínimo se completará tras El Niño

En la misma línea, la presidenta confirmó otra de las medidas económicas anunciadas por el MEF: el aumento gradual del salario mínimo a 1,300 soles, dividido en dos tramos. El primero será de 100 soles y el segundo de 70 soles, este último programado para después del fenómeno de El Niño, con el fin de no afectar de golpe a las micro y pequeñas empresas (MYPE).

La medida, que entrará en vigor desde 2027, marca un giro en la forma de organizar los descansos nacionales y abre paso a un nuevo modelo de fines de semana largos que, según el Gobierno, beneficiará a trabajadores, empresas y familias por igual.