Daniel Urresti arremete contra el JNE tras virtual triunfo de Renovación Popular: "Ha demostrado incompetencia total"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Daniel Urresti cuestionó el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de que Renovación Popular se perfilara como la virtual lista ganadora para la Alcaldía de Lima, según los primeros resultados a boca de urna de Datum. Criticó la actuación del organismo electoral y calificó de "incompetencia total" su desempeño durante el proceso de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Urresti cuestiona desempeño del JNE en las ERM 2026

A las 5:00 p. m. de hoy, domingo 4 de octubre, la encuestadora Datum dio a conocer los primeros resultados a boca de urna para la Alcaldía de Lima, dándole el primer lugar a la lista de Renovación Popular con el 31.2 %. Tras darse a conocer el dato, el candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, brindó declaraciones a la prensa para dar a conocer su punto de vista.

En primer lugar, cuestionó la falta de claridad durante la contienda electoral en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Seguidamente, el exministro del Interior, cuestionó el papel que cumplió el JNE en los comicios, argumentando que el organismo electoral no habría dado una respuesta oportuna sobre una situación que, desde su perspectiva, debía estar definida antes de que los ciudadanos acudieran a las urnas.

"Es lamentable porque el JNE ha demostrado una ineptitud increíble. (...) El JNE ha demostrado una incompetencia total desde mi punto de vista porque ellos han debido permitir que vayamos a estas elecciones sabiendo exactamente quiénes pueden asumir", expresó el candidato a la Alcaldía de Lima por Podemos Perú.

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