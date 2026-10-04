Urresti cuestiona virtual triunfo de Renovación Popular: "No se sabe quién va asumir la alcaldía de Lima"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, expresó su severa preocupación y descontento tras la difusión de los primeros resultados a boca de urna de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Críticas a las propuestas en materia de seguridad ciudadana

Al conocerse la tendencia favorable a Renovación Popular, el postulante cuestionó abiertamente la capacidad de la agrupación ganadora para afrontar la principal problemática de la capital, orientando sus críticas hacia la gestión de la seguridad ciudadana y la continuidad del liderazgo en el municipio limeño.

El aspirante por Podemos Perú sostuvo que la gestión del orden público requiere medidas efectivas e inmediatas ante el incremento del crimen organizado en la metrópoli. En esa línea, puso en duda la capacidad de la candidatura ganadora para implementar soluciones concretas que protejan a los vecinos de la capital durante el próximo periodo municipal.

"Realmente me preocupa la seguridad de Lima. Yo no veo al alcalde de Lima si es que le dan a López Aliaga las credenciales no lo veo haciendo nada por la seguridad ciudadana. Él ha tenido su oportunidad, no hizo nada y no creo que haga nada por la seguridad de Lima", detalló.

Asimismo, Urresti enfatizó que la falta de un plan integral contra la delincuencia dejará desprotegida a la población limeña frente a la criminalidad. El excandidato remarcó que las propuestas presentadas por sus contendientes no responden a la urgencia que demanda la capital en el contexto actual.

Cuestionamientos al rol del Jurado Nacional de Elecciones

En otro momento de sus declaraciones, el postulante de Podemos Perú arremetió contra los organismos electorales por la falta de claridad en las candidaturas durante la contienda. Urresti señaló que las decisiones del ente rector afectaron la transparencia del proceso electoral al no definir la situación legal de los participantes antes del sufragio.

"El Jurado Nacional de Elecciones ha debido pronunciarse sobre esto antes de las elecciones (...) sin saber quienes realmente estaban candidateando a la alcaldía de Lima quienes realmente podrían recibir las elecciones. No recuerdo que haya habido otras elecciones con estas características y es lamentable realmente porque el Jurado Nacional de Elecciones ha demostrado una ineptitud increíble", detalló.

De igual forma, dirigió sus críticas hacia la máxima autoridad del máximo organismo electoral, Roberto Burneo, por la conducción de los comicios. Según manifestó, la indefinición de las candidaturas generó una incertidumbre inédita entre la ciudadanía al momento de emitir su voto.

"Unas elecciones donde no hemos sabido y no se sabe hasta este momento. Ya se votó ya salieron los resultados a boca de urna. Posiblemente mañana, pasado salen resultados oficiales y no se sabe quién va asumir la alcaldía de Lima gracias a usted", resaltó.

En ese sentido, Daniel Urresti reafirmó su postura crítica hacia el desarrollo del proceso comicial y la labor de las autoridades electorales, advirtiendo que la incertidumbre sobre la futura gestión municipal perjudica directamente a los ciudadanos de Lima Metropolitano.