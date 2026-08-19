San Martín de Porres: camión de carga pesada se vuelca en el Trébol de Caquetá y deja conductor herido

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un camión de carga pesada sufrió una aparatosa volcadura durante la mañana en el trébol de Caquetá, en San Martín de Porres. El vehículo terminó tendido sobre la vía luego de que, presuntamente, el peso de la mercadería que transportaba le hiciera perder estabilidad mientras se desplazaba en sentido norte-sur.

La unidad trasladaba una gran cantidad de frigoríficos y cajas de fruta con destino a Caquetá. Tras el accidente, parte de la carga quedó esparcida sobre el pavimento, generando dificultades para el tránsito y obligando a desplegar labores de emergencia en esta concurrida zona de Lima Norte.

Conductor del camión resultó herido

El conductor, un hombre de 43 años, resultó herido producto del violento impacto. Hasta el lugar llegaron rápidamente una ambulancia y dos unidades del Cuerpo General de Bomberos, cuyos efectivos auxiliaron al chofer, lograron estabilizarlo y posteriormente lo trasladaron de emergencia a la clínica Aviva.

Mientras tanto, Bomberos y agentes de la Policía permanecieron en la zona para retirar los productos que quedaron regados y realizar las labores necesarias para remolcar el vehículo pesado. Las autoridades trabajaron para despejar progresivamente la vía y evitar nuevos incidentes.

Debido a la volcadura, el acceso hacia la avenida Caquetá presentó una restricción vehicular, provocando congestión en los alrededores. Ante esta situación, se recomendó a los conductores tomar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras culminaban las labores de emergencia y limpieza.

🔴🔵 SMP: camión se vuelca y deja un conductor herido en el Trébol de Caquetá.



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Otra volcadura de camión en Lima Norte

En marzo de este año, un accidente de tránsito ha generado malestares y molestias en cientos de usuarios que se trasladan hacia Lima Norte. Resulta que en la parte alta del bypass del óvalo Habich, un camión tipo furgón se volcó generando que se bloquearan tres carriles de esta importante vía.

De inmediato, testigos del incidentes llamaron a los rescatistas para atender la emergencia. Tras unos minutos, unidades de los bomberos arriban y procedieron a cerrar la vía comprometida. Una de sus primeras labores fue atender al conductor y al copiloto de la unidad quienes de inmediato fueron trasladados a la clínica Jesús del Norte en Independencia.

Exitosa acudió hasta el lugar de los hechos y pudo conversar con el comandante de los bomberos, Marco Pozo González. Según su versión, los heridos fueron llevados de manera rápida gracias al apoyo de la unidad de auxilio de la empresa concesionaria de la Vía de Evitamiento.

Es así que, los dos accidentes evidencian los riesgos que enfrentan las vías de Lima Norte ante la volcadura de vehículos de carga. Tanto en el Trébol de Caquetá como en el óvalo Habich, estos hechos provocaron restricciones vehiculares y dejaron personas heridas, además de generar congestión y complicaciones para los conductores que transitaban por ambas zonas.