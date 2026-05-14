El Agustino: Roedores en Puente Nuevo generan alerta entre vecinos y comerciantes

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presencia de roedores en la parte baja de Puente Nuevo, en El Agustino, ha generado preocupación entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes advierten sobre el riesgo sanitario que representa la proliferación de estos animales transmisores de enfermedades. Los ciudadanos denunciaron acumulación de basura y falta de limpieza por parte de las autoridades municipales.

La alarma crece en Puente Nuevo. Vecinos y comerciantes denunciaron la presencia constante de roedores en la parte baja de este concurrido punto ubicado en El Agustino, situación que ha generado temor debido al riesgo de enfermedades que podrían transmitirse por la contaminación y los desechos de estos animales.

Durante un recorrido realizado por Exitosa, ciudadanos de la zona aseguraron que la proliferación de ratas estaría relacionada con la acumulación de basura en los alrededores del puente. Incluso, señalaron que los roedores aparecen principalmente durante la madrugada.

Vecinos denuncian incremento de ratas

Una de los comerciantes afectados aseguró que el problema lleva bastante tiempo sin ser atendido. Indicó que los roedores salen por la zona en horas de la madrugada.

"En Puente Nuevo hay bastantes roedores, en el árbol viven y también las mismas personas de vez en cuando botan la comida, pero no se trata de eso, un roedor te botas, crías, bota bastante y eso va creciendo", declaró.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En Puente Nuevo, punto ubicado en el distrito de El Agustino, la presencia de roedores en la parte baja ha generado la alerta entre los vecinos y comerciantes, debido a que son transmisores de enfermedades, como el hantavirus. Transeúntes fueron... pic.twitter.com/g4CZZdCW8C — Exitosa Noticias (@exitosape) May 15, 2026

Por su parte, una vecina indicó que las ratas suelen salir desde huecos ubicados cerca de la zona comercial y expresó su preocupación por el riesgo de enfermedades que podrían transmitirse por la contaminación y los desechos de estos animales.

"Sí hay roedores por allá, por ese hueco que ve por allá, esa enfermedad (hantavirus) que está viniendo son de la contaminación de las de las ratas, de los animales roedores, entonces sería bueno que comiencen por eso, que echen algún veneno o algo así", manifestó.

Reclaman ausencia de autoridades

Los residentes también cuestionaron la falta de acción por parte de la municipalidad frente al problema sanitario. Asimismo, comerciantes señalaron que Puente Nuevo es una zona altamente transitada y comercial, por lo que consideran urgente ejecutar labores de limpieza y fumigación para evitar riesgos mayores en la salud pública.

"Hay un malestar acá de todos nosotros porque el municipio no hace nada. Mire toda la basura y todos los días es lo mismo", expresó otro vecino indignado.

La creciente presencia de roedores en Puente Nuevo ha encendido las alertas entre quienes viven y trabajan en el lugar. Mientras los vecinos exigen soluciones inmediatas, la preocupación continúa aumentando ante el temor de que la contaminación y la acumulación de basura sigan favoreciendo la proliferación de estos animales.