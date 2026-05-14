Bus interprovincial protagoniza TRIPLE CHOQUE en Panamericana Norte en Chancay: Siniestro dejó varios heridos

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un bus interprovincial de la empresa Rosa protagonizó, la mañana de hoy jueves 14 de mayo, un grave accidente de tránsito al colisionar con dos vehículos a la altura del kilómetro 79 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Chancay, provincia de Huaral, región Lima.

El incidente, captado por cámaras de seguridad, se habría originado por una mala maniobra del conductor del bus al intentar girar para atravesar la Panamericana Norte, que en esos momentos se encontraba con alto tráfico, dejando como saldo varios heridos de consideración.

Peligrosa maniobra en plena carretera terminó en un aparatoso accidente

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se produjo cuando un tráiler intentó realizar un giro en U en plena autopista, una maniobra considerada altamente riesgosa en vías de alta velocidad.

En cuestión de segundos, un bus interprovincial que cubría la ruta desde Lima hacia Chiclayo impactó violentamente contra el vehículo de carga. El accidente no terminó ahí. Tras el primer impacto, el bus interprovincial no logró frenar a tiempo y terminó colisionando con un tercer vehículo, un camión que transportaba maíz, generando un choque múltiple de gran magnitud.

Testigos en la zona describieron momentos de desesperación y confusión. Algunos conductores que transitaban por el lugar detuvieron sus vehículos para auxiliar a los heridos, mientras otros intentaban alertar a las autoridades y equipos de emergencia.

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Conductor de bus interprovincial ocasionó un triple accidente de tránsito en la Panamericana Norte en Chancay



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Consecuencias del accidente

Las imágenes difundidas muestran la magnitud del impacto: la parte frontal del bus quedó severamente dañada, evidenciando la fuerza del choque. Si bien hasta el momento no se ha confirmado la cifra exacta de afectados, se reporta que múltiples pasajeros del bus resultaron heridos, algunos de ellos con golpes de consideración.

Hasta el lugar para las atenciones llegó personal del Samu y una ambulancia de la concesionaria de la ruta. Serenos de Chancay aislaron la zona para el recojo de evidencias de peritos de tránsito.

Las labores de rescate y atención se vieron complicadas por la congestión vehicular que se generó inmediatamente después del choque. Los tres vehículos quedaron atravesados sobre la carretera, bloqueando parcialmente ambos sentidos de la vía.

Este lamentable suceso resalta la imperante necesidad de reforzar la vigilancia y la señalización en zonas de alto tráfico pesado. La combinación de maniobras imprudentes y la saturación de las vías no solo genera pérdidas materiales y bloqueos logísticos, sino que pone en riesgo inminente la integridad de los pasajeros y transportistas.