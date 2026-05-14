Senamhi: Costa y sierra del Perú soportarán temperaturas de hasta 33°C durante este fin de semana

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! De acuerdo con la nueva Alerta Meteorológica del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), durante este fin de semana, la costa y la sierra peruana registrarán un aumento importante de la temperatura. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico para que puedas tomar las medidas de prevención del caso.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera este episodio climático desde las 10:00 a. m. del viernes 15 hasta las 11:59 p. m. del domingo 17 de mayo. Durante dicho periodo, se prevé cielos con escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV).

En ese sentido, el aumento de la temperatura de moderada a fuerte intensidad se registrará en las regiones de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes. Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 15 al 17 de mayo, continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa y la sierra del país.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, incremento de radiación UV y ráfagas de viento.



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Para el viernes 15 de mayo se prevén temperaturas máximas entre los 27 °C y 36 °C en la costa norte, entre los 24°C y 29°C en la costa centro, y valores de 24 °C a 28 °C en la costa sur. Además, se prevén registros entre 20°C y 30°C la sierra norte y centro, y temperaturas máximas entre los 16 °C y 30 °C en la sierra sur.

Posteriormente, para el sábado 16 de mayo se esperan temperaturas de 27 °C y 36 °C en la costa norte, de 24°C y 30°C en la costa centro, y de 24 °C y 28 °C en la costa sur. Asimismo, se calculan registros entre 20°C y 30°C la sierra norte y centro, y temperaturas máximas entre 16 °C y 30 °C en la sierra sur.

Asimismo, el domingo 17 de mayo registrá temperaturas máximas entre 27 °C y 36 °C en la costa norte, entre 25°C y 31°C en la costa centro, y valores entre 28 °C y 33 °C en la costa interior de Ica. Además, se esperan registros entre 20°C y 29°C la sierra norte y centro, y temperaturas máximas entre 17 °C y 29 °C en la sierra sur.

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que la entidad recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Con referente a la asistencia a las playas o piscinas, la aplicación debe ser más frecuente, idealmente cada hora y siempre después de salir del agua, principalmente en el rostro, cuello, escote, dorso de manos, brazos y piernas.

Finalmente, como medidas adicionales de prevención, se recomienda el uso de ropa de manga larga y delgada, sombreros de ala ancha, sombrillas y lentes de sol con protección UV.