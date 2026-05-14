¡LO PERDIÓ TODO! Abuelito quedó en situación vulnerable tras feroz incendio en Huaral: sus perritos quedaron en la calle

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tragedia ocurrió en la provincia de Huaral, donde un incendio de gran magnitud redujo a cenizas varias viviendas y dejó a decenas de familias damnificadas. Entre los afectados se encuentra un adulto mayor que perdió todas sus pertenencias y ahora permanece a la intemperie junto a sus perros, mientras vecinos solicitan apoyo urgente para los damnificados.

Anciano perdió todas sus pertenencias tras incendio

El drama de un adulto mayor ha conmovido los ciudadanos luego de que un incendio de grandes proporciones consumiera su humilde vivienda en la provincia de Huaral. El anciano no solo perdió todas sus pertenencias, sino que además quedó desamparado junto a sus perritos.

El hecho ocurrió en el distrito de Chancay, donde las llamas arrasaron varias casas. Según reportes, el fuego se propagó rápidamente debido a las condiciones precarias de las construcciones y a las dificultades para acceder al lugar durante la emergencia.

Actualmente los animales sobrevivientes permanecen en la calle sin alimento ni refugio asustados tras el incendio. Algunos perritos lograron ser rescatados sin embargo uno de ellos fue hallado inmóvil entre los restos de la casa.

Los vecinos señalaron que se necesita apoyo urgente con: comida para perros, agua, frazadas y personas que puedan brindarles un hogar temporal. Hasta el momento, la Municipalidad Provincial de Huaral no se ha pronunciado sobre este caso.

Denuncia por falta de apoyo en limpieza de escombros

El hecho ocurrió mientras el adulto mayor se encontraba trabajando lejos de la zona por lo que no pudo enterarse a tiempo de la tragedia. El fuego consumió todas sus pertenencias dejándolo sin hogar. Actualmente los animales sobrevivientes permanecen en la calle sin alimento ni refugio asustados tras el incendio.

La sobrina del adulto mayor que perdió su vivienda en el incendio denunció públicamente que personal de la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Huaral, encabezada por la ingeniera Cecilia Martino, les habría comunicado que no era posible realizar la limpieza de la zona afectada por falta de personal.

Según indicó, un trabajador del área le habría respondido vía WhatsApp: "Nosotros solo llevamos la ayuda, porque no contamos con personal ni el apoyo para realizar la limpieza".

Este caso ha generado gran sensibilidad entre los ciudadanos debido a la dramática imagen del anciano junto a sus mascotas sobreviviendo entre cenizas. La tragedia no solo evidenció la vulnerabilidad en la que viven muchas familias humildes, sino también la importancia de la solidaridad para quienes atraviesan momentos tan devastadores.