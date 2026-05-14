Copa de la Liga Caliente 2026: Así están conformados los grupos y el fixture del campeonato local

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa de la Liga Caliente 2026 ya tiene definidos sus grupos y el fixture oficial. El torneo, que se disputará durante el receso por el Mundial 2026, reunirá a 34 clubes: los 18 de Liga 1 y los 16 de Liga 2. Con diez grupos en total, el campeonato busca descentralizar el fútbol peruano y ofrecer un espacio competitivo que combine tradición y sorpresa.

Conformación de grupos

La organización reveló que los grupos se organizaron por cercanía geográfica, garantizando presencia de equipos de ambas ligas:

Grupo A : Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Mannucci

: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Mannucci Grupo B : Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén

: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén Grupo C : UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba

: UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba Grupo D : Universitario, Atlético Grau (último en confirmar su participación) y Pirata FC

: Universitario, Atlético Grau (último en confirmar su participación) y Pirata FC Grupo E : Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas

: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas Grupo F : Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional

: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional Grupo G : Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC

: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC Grupo H : Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica

: Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica Grupo I : Sport Boys, Cantolao y San Martín

: Sport Boys, Cantolao y San Martín Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI

Conformación de los grupos.

Fixture de la fase de grupos

El calendario confirma choques atractivos desde la primera fecha. Las tres jornadas se jugarán entre el 11 y el 29 de junio.

Fixture oficial

Formato y reglas

Clasifican a octavos los dos primeros de cada grupo de cuatro y los primeros más dos mejores segundos de cada grupo de tres

y los Octavos y cuartos serán a partido único , semifinales ida y vuelta y la final a partido único el 15 de noviembre

, semifinales y la final a el El campeón recibirá premio económico y +2 puntos en la tabla acumulada 2027 , mientras que el subcampeón sumará +1 punto

, mientras que el subcampeón sumará Los equipos deben alinear al menos tres sub-23 nacionales, incluido un sub-21, y podrán tener hasta cuatro extranjeros en simultáneo

La Copa de la Liga Caliente se perfila como un torneo integrador y competitivo, que mezcla clubes de Liga 1 y Liga 2 en un formato atractivo. La definición de localía, los incentivos en la tabla acumulada y la obligación de juveniles refuerzan la idea de un campeonato que busca tanto espectáculo como desarrollo.

Más allá del fútbol, este torneo también pondrá a prueba la seguridad y organización en distintas sedes. En un país donde el fútbol suele estar centralizado en Lima, la Copa Caliente abre un espacio nacional que descentraliza y democratiza la competencia, con la promesa de que cualquier club pueda escribir una historia inesperada.