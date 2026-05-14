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Copa de la Liga Caliente 2026: Así están conformados los grupos y el fixture del campeonato local

La LFP presentó oficialmente la Copa de la Liga Caliente, que reúne a 34 clubes de Liga 1 y Liga 2 en un formato de diez grupos y play-offs. El fixture ya está definido y el campeonato se jugará entre junio y noviembre.

La organización dio a conocer los grupos y el resultado del sorteo para el fixtu
La organización dio a conocer los grupos y el resultado del sorteo para el fixtu (Composición Exitosa)

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 14/05/2026

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La Copa de la Liga Caliente 2026 ya tiene definidos sus grupos y el fixture oficial. El torneo, que se disputará durante el receso por el Mundial 2026, reunirá a 34 clubes: los 18 de Liga 1 y los 16 de Liga 2. Con diez grupos en total, el campeonato busca descentralizar el fútbol peruano y ofrecer un espacio competitivo que combine tradición y sorpresa.

Conformación de grupos

La organización reveló que los grupos se organizaron por cercanía geográfica, garantizando presencia de equipos de ambas ligas:

  • Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Mannucci
  • Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén
  • Grupo C: UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba
  • Grupo D: Universitario, Atlético Grau (último en confirmar su participación) y Pirata FC
  • Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas
  • Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional
  • Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC
  • Grupo H: Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica 
  • Grupo I: Sport Boys, Cantolao y San Martín
  • Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI

Conformación de los grupos.
Conformación de los grupos.

Fixture de la fase de grupos

El calendario confirma choques atractivos desde la primera fecha. Las tres jornadas se jugarán entre el 11 y el 29 de junio.

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Fixture oficial

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Formato y reglas

  • Clasifican a octavos los dos primeros de cada grupo de cuatro y los primeros más dos mejores segundos de cada grupo de tres
  • Octavos y cuartos serán a partido único, semifinales ida y vuelta y la final a partido único el 15 de noviembre
  • El campeón recibirá premio económico y +2 puntos en la tabla acumulada 2027, mientras que el subcampeón sumará +1 punto
  • Los equipos deben alinear al menos tres sub-23 nacionales, incluido un sub-21, y podrán tener hasta cuatro extranjeros en simultáneo

La Copa de la Liga Caliente se perfila como un torneo integrador y competitivo, que mezcla clubes de Liga 1 y Liga 2 en un formato atractivo. La definición de localía, los incentivos en la tabla acumulada y la obligación de juveniles refuerzan la idea de un campeonato que busca tanto espectáculo como desarrollo.

Más allá del fútbol, este torneo también pondrá a prueba la seguridad y organización en distintas sedes. En un país donde el fútbol suele estar centralizado en Lima, la Copa Caliente abre un espacio nacional que descentraliza y democratiza la competencia, con la promesa de que cualquier club pueda escribir una historia inesperada.

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