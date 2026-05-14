Copa de la Liga Caliente 2026: Así están conformados los grupos y el fixture del campeonato local

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 14/05/2026
La Copa de la Liga Caliente 2026 ya tiene definidos sus grupos y el fixture oficial. El torneo, que se disputará durante el receso por el Mundial 2026, reunirá a 34 clubes: los 18 de Liga 1 y los 16 de Liga 2. Con diez grupos en total, el campeonato busca descentralizar el fútbol peruano y ofrecer un espacio competitivo que combine tradición y sorpresa.
Conformación de grupos
La organización reveló que los grupos se organizaron por cercanía geográfica, garantizando presencia de equipos de ambas ligas:
- Grupo A: Alianza Lima, Alianza Atlético, César Vallejo y Mannucci
- Grupo B: Comerciantes Unidos, Juan Pablo II y ADA Jaén
- Grupo C: UTC, Cajamarca FC y Llacuabamba
- Grupo D: Universitario, Atlético Grau (último en confirmar su participación) y Pirata FC
- Grupo E: Sport Huancayo, ADT, Alianza UDH y Unión Minas
- Grupo F: Cusco FC, Cienciano, Deportivo Garcilaso y Binacional
- Grupo G: Los Chankas, Santos FC y Ayacucho FC
- Grupo H: Melgar, Moquegua FC y Bentín Tacna Heroica
- Grupo I: Sport Boys, Cantolao y San Martín
- Grupo J: Sporting Cristal, Unión Comercio, Comerciantes FC y Estudiantil CNI
Fixture de la fase de grupos
El calendario confirma choques atractivos desde la primera fecha. Las tres jornadas se jugarán entre el 11 y el 29 de junio.
Formato y reglas
- Clasifican a octavos los dos primeros de cada grupo de cuatro y los primeros más dos mejores segundos de cada grupo de tres
- Octavos y cuartos serán a partido único, semifinales ida y vuelta y la final a partido único el 15 de noviembre
- El campeón recibirá premio económico y +2 puntos en la tabla acumulada 2027, mientras que el subcampeón sumará +1 punto
- Los equipos deben alinear al menos tres sub-23 nacionales, incluido un sub-21, y podrán tener hasta cuatro extranjeros en simultáneo
La Copa de la Liga Caliente se perfila como un torneo integrador y competitivo, que mezcla clubes de Liga 1 y Liga 2 en un formato atractivo. La definición de localía, los incentivos en la tabla acumulada y la obligación de juveniles refuerzan la idea de un campeonato que busca tanto espectáculo como desarrollo.
Más allá del fútbol, este torneo también pondrá a prueba la seguridad y organización en distintas sedes. En un país donde el fútbol suele estar centralizado en Lima, la Copa Caliente abre un espacio nacional que descentraliza y democratiza la competencia, con la promesa de que cualquier club pueda escribir una historia inesperada.