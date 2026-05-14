La 'Uchulú' encara a su pareja en la calle tras hallarlo con otra mujer: ''¿Qué tienes con él?´´

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Uchulú enfrentó un incómodo momento tras sorprender a su novio con otra mujer, situación grabada y viralizada en plataformas digitales hoy. La comediante exigió explicaciones inmediatas en plena calle, mostrando su total indignación mientras varios testigos intentaban calmar la tensa discusión que escaló rápidamente.

Detalles del enfrentamiento tras video viral

La exintegrante de 'El reventonazo de la Chola' se mostró totalmente desencajada al pedir explicaciones tanto a la joven presente como a su propia pareja. Según el video difundido en TikTok, la influencer no permitió que terceros intervinieran, pues defendió firmemente su derecho a cuestionar la situación.

"Sí me interesa porque es mi novio... porque es mi pareja", indicó la artista.

En el clip se observa cómo su amigo intentó frenar a la actriz para evitar que el conflicto pasara a mayores consecuencias físicas. Sin embargo, la creadora de contenido insistió en obtener respuestas claras sobre el vínculo que existía entre los dos involucrados en ese momento.

La artista corrió hacia la motocicleta de su novio, quien reaccionó empujándola para apartarla del vehículo, incrementando la hostilidad del encuentro. A pesar del contacto físico y la evidente molestia del joven, la actriz mantuvo su postura de reclamo frente a la mirada de los transeúntes.

Repercusiones en redes sobre su situación sentimental

El joven involucrado intentó minimizar el problema solicitando a la actriz que se retirara del lugar para recuperar la tranquilidad. No obstante, al soltarse de ella y dirigirse nuevamente hacia la otra mujer, provocó que las sospechas de los usuarios en redes sociales aumentaran drásticamente.

Este incidente captado en video ha generado múltiples dudas sobre si se trataría de una traición real o contenido planeado. Las imágenes muestran a una actriz cómica visiblemente afectada, lo que inclina la opinión pública hacia una crisis sentimental verdadera y dolorosa.

La confrontación terminó con la pareja alejándose entre reproches, mientras los curiosos continuaban grabando el desenlace de esta bochornosa escena urbana. Miles de usuarios han brindado su apoyo a la artista, destacando su valentía para enfrentar la situación de forma directa y sin filtros.

Asimismo, la repercusión digital ha puesto bajo el foco la privacidad de las figuras públicas en momentos de vulnerabilidad extrema. Muchos internautas cuestionan la veracidad del acto, mientras otros critican la actitud del joven al reaccionar de manera brusca frente a los reclamos de la influencer.

Ante ello, la situación dejó a los seguidores en vilo por el futuro de la relación, mientras el material continúa acumulando reproducciones de forma masiva. Este caso donde La Uchulú encara a su pareja demuestra la rapidez con la que un conflicto privado se vuelve tendencia nacional por sospechas.