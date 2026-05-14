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Promesa no cumplida

"La promesa del presidente fue ayudarnos con un subsidio": Gremios de carga pesada esperan decreto de urgencia

Marlon Milla, presidente de los gremios de carga pesada, denunció que el Ejecutivo no ha cumplido con el acuerdo firmado el 14 de abril para subsidiar el precio del combustible.

El representante recordó que gremios firmaron acuerdo con el Ejecutivo, el cual
El representante recordó que gremios firmaron acuerdo con el Ejecutivo, el cual (Composición Exitosa)

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/05/2026

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El conflicto entre los gremios de transporte de carga pesada y el Ejecutivo sigue escalando. En entrevista con Exitosa, Marlon Milla, presidente de los transportistas, recordó que el presidente José María Balcázar se comprometió a otorgar un subsidio para reducir el precio del combustible a S/ 4.00 por galón.

Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido el decreto de urgencia que oficialice el beneficio, lo que mantiene en vilo a más de 420 mil unidades de transporte a nivel nacional.

La promesa incumplida

Milla señaló que la promesa presidencial se trasladó a tres mesas de trabajo y quedó plasmada en un acta firmada el 14 de abril. El acuerdo establecía que el subsidio tendría vigencia de dos meses, con el consumo de mayo duplicándose en junio.

"El compromiso del Ejecutivo y de nosotros fue acatar el subsidio por solo dos meses", enfatizó.

El dirigente explicó que el cálculo del gremio estima un consumo urbano cercano a S/ 1500 millones, que sumado al transporte de carga superaría los S/ 4 mil millones. Estas cifras reflejan la magnitud del impacto económico que enfrenta el sector.

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El observatorio pendiente

Además del subsidio, Milla cuestionó la falta de implementación del observatorio de transporte creado por la Ley 31886. Este mecanismo debía fijar precios basados en la tabla referencial de costos mínimos de operación de carga pesada, lo que permitiría establecer fletes reales y evitar pérdidas.

Sin embargo, advirtió que el observatorio tardó dos años en reglamentarse y aún no se ha conformado, pese a que el plazo vence el 27 de mayo.

"Con este observatorio estaríamos con fletes reales y no en rojo", sostuvo.

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Riesgo de paro nacional

La demora en la aprobación del decreto de urgencia y la ausencia del observatorio han llevado a los gremios a anunciar un paro indefinido desde el 2 de junio si no se atienden sus demandas. La medida, de concretarse, afectaría tanto el transporte de pasajeros como la distribución de productos básicos, con consecuencias directas en la economía y la vida cotidiana.

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El testimonio de Marlon Milla refleja el creciente malestar de los transportistas: un acuerdo firmado con el Ejecutivo que no se concreta, cifras millonarias en juego y un observatorio que sigue sin implementarse.

La amenaza de un paro indefinido expone la fragilidad de la gestión gubernamental frente a sectores estratégicos. En un país donde la logística nacional depende del transporte pesado, la falta de cumplimiento de compromisos oficiales alimenta la desconfianza y coloca al gobierno en una situación crítica.

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