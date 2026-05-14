Pago ONP a domicilio inicia este 14 de mayo: AQUÍ el cronograma para pensionistas

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará este jueves 14 de mayo el pago de pensiones a domicilio. Conoce quiénes se verán beneficiados y todas los detalles de la medida del organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

ONP inicia pago a domicilio: Esto se sabe

Este 14 de mayo no solo inicia el pago del reintegro 5 del Fonavi, sino también el servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio beneficiando a miles de jubilados de la ONP. Pues bien, de acuerdo al cronograma de pagos, este jueves alrededor de 9,979 pensionistas se verán beneficiados con el desembolso de su dinero sin la necesidad de salir de sus viviendas.

Según infirmó la entidad adscrita al MEF, las visitas se desarrollarán hasta el sábado 23 de mayo, organizadas en un cronograma por zonas de Lima Metropolitana y el Callao, con la finalidad de brindar una atención ordenada y segura. Asimismo, se destacó que los pensionistas pueden requerir el pago a domicilio mediante la plataforma de la ONP.

Cronograma de pago ONP en Lima y Callao

La ONP también dio a conocer los distritos donde se ejecutará el pago a domicilio para los pensionistas desde el 14 de mayo:

Del 14 al 16 de mayo el pago será en: distritos de Lima Norte, Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla. Del 17 al 18 de mayo le corresponderá a Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo en Lima Sur.

Del 19 al 21 de mayo se beneficiarán pensionistas en Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia, en Lima Centro.

El 22 y 23 de mayo se programó una segunda visita para los pensionistas que no pudieron ser ubicados en casa en la primera programación.

¿Cómo solicitar el pago a domicilio?

A través de ONPVirtual: ingresa aquí en la opción "cobro pensión", selecciona "quiero solicitar pago a domicilio". Una vez allí, ingresa su tipo y número de documento y su clave virtual. Completa el formulario con sus datos personales, correo electrónico y la dirección donde desea recibir su pago. Para solicitar tu clave virtual puedes ingresar a onpvirtual.pe, opción "tu zona segura", seleccionar "quiero mi clave virtual". Una vez que registras tus datos personales y de contacto, se te enviará un código de seguridad al correo electrónico que registraste en el formulario. Este código te permitirá generar una clave virtual.

Los que registren su solicitud entre el 9 de mayo y el 5 de junio serán programados para recibir este servicio a partir de julio. Para mayor información, se pone a disposición de los beneficiarios el número de la ONP Te Escucha (01) 634 2222, opción 1.

Es así como la ONP iniciará desde el 14 al 23 de mayo el pago a domicilio de pensiones. El cronograma será para distritos de Lima y el Callao, beneficiando a 9,979 pensionistas.