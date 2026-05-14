¡INSÓLITO! Pareja tenía tres monos ocultos en sus PARTES ÍNTIMAS y terminó detenida en aeropuerto

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo caso de tráfico ilegal de animales ha causado conmoción en redes sociales y medios internacionales. Una pareja fue detenida luego de intentar trasladar tres pequeños monos escondidos entre sus partes íntimas para evitar ser descubiertos por las autoridades aeroportuarias.

Según se conoció, el hecho ocurrió durante un control de seguridad previo al embarque, cuando agentes notaron comportamientos extraños en los pasajeros. Tras realizar una revisión más exhaustiva, descubrieron que ambos ocultaban a los animales es sus partes íntimas. Los monos estaban inmovilizados y presentaban visibles signos de estrés debido a las condiciones en las que eran transportados.

Cruel intento de contrabando de fauna silvestre

Un cruel intento de contrabando de fauna sacudió al aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, en Colombia el pasado 12 de mayo de 2026. Una pareja fue capturada mientras intentaba sacar tres monos del país, ocultándolos en sus partes íntimas.

La pareja, una mujer de 27 años y un hombre de 26, ambos originarios de La Jagua de Ibirico (Cesar), pretendía viajar a República Dominicana con los animales. Sin embargo, las inspecciones de rutina detectaron la situación y se logró evitar que los primates abandonaran el país, salvando en parte su vida.

La Policía Metropolitana informó que el operativo se enmarcó dentro de la Estrategia Nacional para la Protección del Capital Natural. Gracias a la rápida acción de los uniformados de la estación de Policía del aeropuerto, los implicados fueron detenidos en flagrancia antes de que los animales pudieran ser trasladados a República Dominicana.

🚨Capturan en el aeropuerto de Cartagena #Colombia a pareja que intentaba traficar 3 monos bebés ocultos en sus partes íntimas rumbo a #RepúblicaDominicana. Un #mono aullador murió; los otros fueron rescatados. #Noticias #Internacional #Sintexto pic.twitter.com/gOXIWbGqup — Sintexto (@SintextoMX) May 14, 2026

"Gracias a las actividades de control y prevención realizadas por los uniformados de la Estación de Policía del Aeropuerto, enfocadas en la protección de los recursos naturales, se logró la captura en flagrancia de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana que pretendían trasladar de manera ilegal tres especímenes de fauna silvestre hacia el exterior del país", explicó el Comando de la Metropolitana.

Animales que sobrevivieron fueron puestos bajo protección

Las especies involucradas eran dos monos cariblancos (Cebus albifrons) y un mono aullador (Alouatta seniculus), cuyo valor comercial supera los 26 millones de pesos. Lamentablemente, el mono aullador murió horas después debido a las condiciones inhumanas en las que fue transportado, generando gran consternación entre los oficiales y ambientalistas.

Tras el rescate, los pequeños monos fueron entregados a especialistas veterinarios para evaluar su estado de salud y garantizar su recuperación. Según reportes preliminares, los monitos que sobrevivieron se encontraban débiles y asustados.

Este insólito caso ha vuelto a poner en debate el grave problema del comercio ilegal de animales exóticos y la necesidad de reforzar los controles en aeropuertos y fronteras. Mientras los tres monos permanecen bajo cuidado especializado, las autoridades buscan desarticular posibles redes dedicadas a este tipo de delitos ambientales.