Padre de 'Trvko' rechaza pedido de 10 años de prisión para suboficial que causó su muerte: "Deja un hijo huérfano"

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este martes 13 de mayo, la Fiscalía formalizó el pedido de 10 años y 8 meses de prisión contra el suboficial de tercera Luis Magallanes por el delito de homicidio simple. A este efectivo de la PNP se le señala como el auto directo del disparo que le quitó la vida a Eduardo Ruiz Sáenz, más conocido como 'Trvko', durante las protestas contra el gobierno de José Jerí en octubre del 2025.

Padre de 'Trvko' rechaza pedido de la Fiscalía

Tras este hecho, el Estudio Arbizu y Gamarra realizó una conferencia de prensa en San Isidro donde estuvo presente el padre del rapero fallecido para demostrar su rechazo ante el requerimiento del Ministerio Público.

En primer lugar, Roger Ruiz indicó que nadie del entorno de Luis Magallanes, ni del Estado, ni de la Policía Nacional del Perú se acercó a su persona en el último tiempo y que solo contaba con el apoyo de los abogados que llevan adelante su defensa legal.

"De parte del suboficial Luis Magallanes nadie, ni del Estado ni de la Policía, nadie se ha acercado a mí, solo cuento con el apoyo de los señores que están acá conmigo y mi familia que son las únicas personas que me están ayudando", indicó.

Seguidamente, el padre de 'Trvko' dejó en claro que no está satisfecho con la posible condena que recibiría el asesino de su hijo teniendo en cuenta que nunca más lo recuperará. A su vez, recordó que este dejó un niño de 11 años en la orfandad tras perder la vida en las calles del Cercado de Lima.

"Nunca voy a volver a tenerlo conmigo y deja un hijo de 11 años que ha quedado prácticamente huérfano", añadió.

Fiscalía de DD.HH. debió llevar el caso

Finalmente, una integrante de la defensa legal de Eduardo Ruiz Sáenz volvió a señalar que este caso debió haberse llevado en la Fiscalía de Derechos Humanos y no en la Común como finalmente se dio. De acuerdo a su argumento, el asesinato de su defendido no solo compete al acusado, sino también a toda la PNP lo que implicaría un uso excesivo de la fuerza.

"Esto debió haberse llevado en la Fiscalía de Derechos Humanos porque es algo que no compete al suboficial Magallanes que realizó el disparo, si no que lo hizo en ejercicio de funciones, en el marco del operativo y además hay muchas preguntas que quedan sueltas en la investigación", puntualizó.

Es importante señalar que, el 30 de julio se llevará una audiencia de control de acusación donde el juez evaluará el requerimiento presentado por la Fiscalía antes que el caso pase a juicio oral.

De esta manera, el padre de padre de Eduardo Ruiz, conocido como 'Trvko', Roger Ruiz, se mostró en desacuerdo con la Fiscalía que pidió una pena de 10 años y 8 meses contra el suboficial Luis Magallanes quien es acusado de haberle quitado la vida.