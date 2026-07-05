MIMP acercó oportunidades educativas y servicios del Estado a más de 2000 familias beneficiarias de la asistencia por orfandad en Piura

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Con una jornada orientada a ampliar las oportunidades educativas y facilitar el acceso a los servicios del Estado para adolescentes y jóvenes en vulnerabilidad, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), llevó a cabo en Piura la Feria Educativa, Multiservicios y Acompañamiento al Cobro de la Asistencia Económica que brinda el Estado a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

La jornada, liderada por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Edith Pariona Valer, y la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, contó con la participación de autoridades regionales y locales, así como de representantes de diversas instituciones públicas y de educación superior, que brindaron información a las cerca de 2000 familias participantes.

"Nuestro compromiso es acompañar firmemente a cada niña, niño, adolescente y joven en situación de orfandad. No solo les entregamos un soporte económico, sino que les acercamos las herramientas del Estado y las opciones académicas para que construyan un proyecto de vida sólido y con autonomía", destacó la ministra Edith Pariona Valer durante el encuentro.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Continuidad va educativa

Durante el desarrollo de la feria, los adolescentes y jóvenes próximos a cumplir los 18 años recibieron orientación detallada sobre las alternativas de educación superior disponibles en la región.

Asimismo, personal especializado los guio en el procedimiento para solicitar la continuidad de la asistencia económica, conforme a lo establecido en la Ley N.° 31405, norma que promueve la protección y el desarrollo integral de esta población.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Diversas universidades, institutos y centros de formación técnica de Piura concentraron su oferta académica en el lugar, permitiendo a los beneficiarios interactuar directamente con los asesores y conocer los requisitos de ingreso y becas disponibles.

Impacto en la región Piura

Actualmente, el Inabif, a través de la Unidad de Asistencia Económica y Acompañamiento, otorga de manera bimestral este beneficio a 100 255 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a nivel nacional.

En la región Piura, el programa atiende a 9767 beneficiarios distribuidos en las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

De esta cifra total, un grupo de 1085 adolescentes se encuentra próximo a alcanzar la mayoría de edad, razón por la cual esta feria se consolidó como un espacio estratégico para asegurar que sigan estudiando y mantengan la subvención económica bajo el marco legal vigente.

Con esta exitosa intervención, el MIMP, a través del Inabif, reafirmó su política de descentralización y acompañamiento social, garantizando de manera articulada el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las poblaciones que más lo necesitan.