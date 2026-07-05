Congreso inicia este lunes 06 de julio su última semana de representación de la era unicameral

05/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República desarrollará desde el lunes 06 de julio, su séptima y última semana de representación del 2026 de la era unicameral, conforme a la programación establecida desde diciembre de 2025 por la Junta de Portavoces de este poder del Estado.

¿En qué consiste la semana de representación?

Como se recuerda, la distribución de las fechas quedó oficializada mediante un oficio del oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, dirigido a los 130 parlamentarios, donde les puso de conocimiento que la semana de representación correspondiente al mes de julio será del lunes 06 al viernes 10.

Esta actividad está contemplada en el inciso f) del artículo 23 del Reglamento del Congreso, el cual establece cinco días laborables continuos durante cada mes para que los legisladores puedan trasladarse a sus respectivas circunscripciones u otras zonas del país, a fin de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales, con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes.

Asimismo, deben atender las denuncias debidamente sustentadas y documentadas de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas y contribuir a mediar entre los ciudadanos y sus organizaciones con los entes del Poder Ejecutivo.

Durante dicho periodo, no se realizan sesiones ordinarias del Pleno ni de las comisiones, las actividades deberán ser informadas y los viajes de cada congresista serán para cualquier parte del país, individualmente o en bancada.

Así será la composición del nuevo Congreso bicameral

El Congreso bicameral estará conformado por 130 diputados y 60 senadores. Con referente a esta última, estará conformada por 22 representantes de Fuerza Popular, 14 de Juntos por el Perú, 8 de Renovación Popular, 7 del Partido del Buen Gobierno, 5 del Partido Cívico Obras y 4 de Ahora Nación. Cabe precisar que, conforme al artículo 134 de la Constitución Política del Perú, la Cámara de Senadores no puede ser disuelta .

Asimismo, la Cámara de Diputados estará establecida por 41 representantes de Fuerza Popular, 32 de Juntos por el Perú, 18 de Renovación Popular, 15 del Partido del Buen Gobierno, 14 del Partido Cívico Obras y 10 de Ahora Nación.

En el caso del Parlamento Andino, son 15 los representantes peruanos ante este organismo, siendo cinco titulares y 10 suplentes, también para el período 2026-2031.

Finalmente, las autoridades electas asumirán funciones el 28 de julio. Las cámaras elegirán a sus respectivas mesas directivas entre el 26 y el 27 del mismo mes.