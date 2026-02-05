"Sí o sí hay un problema ético": José Jerí debería renunciar por escándalo del 'Chifagate', según congresista Cueto

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Pide su dimisión. Tras revelarse las reuniones extraoficiales que sostuvo el presidente José Jerí Oré con el empresario chino Zhihua Yang, desde el Congreso de la República se alzó una nueva voz de protesta en contra de su continuidad en Palacio de Gobierno.

Para el parlamentario José Cueto Aservi, el actual mandatario encargado del Perú no debería estar más tiempo en el cargo, no solo por el caso mención, también por las reiteradas contrataciones de mujeres allegadas hacia él, luego de sendos encuentros en el Despacho Presidencial.

Continuidad es insostenible por problemas éticos

En entrevista para Canal N, el también exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuestionó los encuentros fuera de agenda de ambos personajes, haciendo énfasis en las licitaciones ganadas con el Estado de las empresas del ciudadano asiático.

En ese sentido, puso como ejemplo un 'modus operandi' similar con una serie de constructoras brasileñas involucradas en obras públicas y que luego terminaría conociéndose que las adjudicaciones serían dentro del mega caso de corrupción conocido como 'Lava Jato'.

A fin de evitar que se origine un hecho similar, el parlamentario confirmó que sí votará por su destitución por estar inmoralmente habilitado para seguir dirigiendo el presente del Perú.

"Si se puede cortar, se tiene que cortar. Es lo que correspondería (censurarlo o vacarlo), sí o sí hay un problema ético, sí o sí y ahí el señor Jerí lo que tendría que hacer es dar un paso al costado, él", señaló.

Congresistas siguen buscando firmas para llamar a un Pleno Extraordinario

Teniendo en contexto la presentación de las siete mociones de censura y una de vacancia contra José Jerí Oré, en su condición de presidente del Congreso, un grupo de congresistas continúan buscando firmas para llegar a convocar a un Pleno Extraordinario, con la finalidad de abordar los requerimientos formulados.

De acuerdo con el artículo 50 del Reglamento del Congreso e inciso 6 del artículo 118 de la Constitución, el titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi, podrá citar a los parlamentarios hasta antes que empiece la nueva legislatura si la moción alcanza como mínimo 78 firmas.

Cabe señalar que, el presidente de turno del Congreso no puede convocar a una sesión extraordinaria por iniciativa propia, ni tampoco la Junta de Portavoces puede hacerlo; no obstante, los parlamentarios impulsores esperan "un gesto" para abordar la continuidad de Jerí en el Ejecutivo.

