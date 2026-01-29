Ataque a empresa El Mandarino: Dos conductores resultaron heridos en atentado a plena luz del día

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ya no hay horario para la criminalidad, la extorsión y el sicariato se adueñaron de nuestras calles. A plena luz del día un sujeto abrió fuego contra el patio de maniobras de la empresa de transportes El Mandarino, en San Juan de Lurigancho.

Cámaras de seguridad grabaron ataque

Laiser González Silva y Wilder Amaro Vicente, ambos de 35 años, resultaron heridos como producto de la balacera provocada por el desconocido que llegó a bordo de una moto.

Las cámaras de seguridad de la empresa captaron todo lo que sucedió, tanto fuera del patio de maniobras como dentro, donde habían varios trabajadores por haber ocurrido en las primeras horas de la mañana.

El día transcurría como cualquier otro en el lugar, habían trabajadores en la puerta de la empresa, unidades estacionada dentro y fuera. Se observa una de las unidades acercarse, pero delante de esta aparece un sujeto motorizado que al pasar por la entrada disparó sin importarle hacer daño a los presentes.

Manejando con una mano y con el arma de fuego en la otra, no dudó en emitir incontables disparos. Como resultado los trabajadores intentaron protegerse, sin embargo dos de ellos fueron impactados por las balas. Uno de estos se encontraba en la puerta y estuvo más cerca del atacante cuando abrió fuego, mientras el otro acababa de ingresar caminando, por lo que el atentado lo tomó por la espalda.

Aquel que fue herido de espaldas quedó tendido en el suelo con dolor, mientras que el otro hombre pidió apoyo de compañeros, quienes lo llevaron a la unidad que a penas acababa de llegar, para trasladarlo a un centro de salud. El hombre recostado en el suelo fue cargado por sus colegas hasta otras unidad para que reciba atención médica.

Empresa es extorsionada

Tras el atentado los trabajadores cerraron las puertas a la espera de las Policía Nacional que cercó la escena, según informaron a Exitosa hallaron solo 5 casquillos de bala.

Cabe señalar que en 2024 un conductor de esta compañía fue asesinado por miembros de 'Los Injertos del Cono Norte', cuyo líder Erick Moreno, 'El Monstruo', acaba de ser recluido en la Base Naval del Callao.

Además, los miembros de la empresa refirieron que en todo 2025 cumplieron con pagar el cupo extorsivo y ahora, en enero del 2026, se registra este ataque, por lo que desconocen que banda criminal lo ordeno.

Dos conductores de la empresa de transportes El Mandarino resultaron heridos luego que un desconocidos disparara contra el patio de maniobras en San Juan de Lurigancho.