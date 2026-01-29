Atentado en empresa El Mandarino: Nuevas imágenes revelan que atacante ingresó a patio de maniobras previamente

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevas imágenes de una cámara de seguridad revelaron que previo al atentado en la empresa de transportes El Mandarino el atacante ingresó al patio de maniobras de San Juan de Lurigancho.

Sujeto ingresó a local

Cámaras de seguridad obtenidas por 24 Horas, revelaron que el sujeto que a bordo de una motocicleta disparó contra el patio de maniobras de la empresa, previamente ingresó con el vehículo menor al establecimiento. El hombre entró, recorrió con la vista el lugar y dio la vuelta para salir mientras miraba a todos lados.

Fue minutos más tarde que se observa una de las unidades acercarse, pero delante de esta aparece un sujeto motorizado que al pasar por la entrada disparó sin importarle hacer daño a los presentes.

El hombre, manejando con una mano y con el arma de fuego en la otra, no dudó en emitir incontables disparos. Como resultado los trabajadores intentaron protegerse, sin embargo dos de ellos fueron impactados por las balas. Uno de estos se encontraba en la puerta y estuvo más cerca del atacante cuando abrió fuego, mientras el otro acababa de ingresar caminando, por lo que el atentado lo tomó de espaldas.

Aquel que fue herido de espaldas quedó tendido en el suelo con dolor, mientras que el otro hombre pidió apoyo de compañeros, quienes lo llevaron a la unidad que a penas acababa de llegar, para trasladarlo a un centro de salud. El hombre recostado en el suelo fue cargado por sus colegas hasta otra unidad para que reciba atención médica.

Dos personas resultaron heridas

Laiser González Silva y Wilder Amaro Vicente, ambos de 35 años, resultaron heridos como producto de la balacera provocada por el desconocido que llegó a bordo de una moto. Uno de ellos es un chofer de la empresa y otro el mecánico que se encarga de dar mantenimiento a las unidades.

Lo trabajadores que en 2024 un conductor de esta compañía fue asesinado por miembros de 'Los Injertos del Cono Norte', cuyo líder Erick Moreno, 'El Monstruo', acaba de ser recluido en la Base Naval del Callao.

Además, los miembros de la empresa refirieron que en todo 2025 cumplieron con pagar el cupo extorsivo y ahora, en enero del 2026, se registra este ataque sin una previa amenaza como suele ocurrir, por lo que desconocen que banda criminal lo ordeno o la razón que ocasionó el ataque.

Sim embargo, hay que resaltar que resulta sospechoso el previo ingreso del atacante al patio de maniobras, por lo que la PNP maneja dos hipótesis: Ataque producto de un caso de extorsión o de ajustes de cuentas.