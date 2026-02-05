Papa León XIV estaría en Perú casi UNA SEMANA y visitaría hasta CINCO regiones

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el periodista especialista en temas de la Iglesia Católica, Kurth Mendoza, sostuvo que, muy probablemente, el papa León XIV visite en el Perú por un periodo de seis días. Durante este tiempo, el pontífice podría llegar hasta a cinco regiones.

El Papa León XIV visitaría hasta cinco regiones del Perú

Ayer miércoles, 4 de febrero, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García, dio a conocer que el sumo pontífice llegaría a nuestro país entre noviembre y diciembre del presente año. Esta noticia ha generado gran expectativa en la comunidad católica nacional debido a que sería el tercer papa y sobre todo peruano, que llegaría a territorio peruano.

A raíz de esta confirmación, la pregunta que salta a la vista es por cuánto tiempo estaría en el país que lo acogió en su etapa misionera y sobre todo cuáles serían los lugares que recorrería.

Sobre ello, Kurth Mendoza, señaló que en los próximos meses se confirmará la fecha oficial de su llegada junto a todo el itinerario y logísitica, la cual desde su óptica es "muy complejo". De otro lado, el hombre de prensa sostuvo que la estadía de Robert Francis Prevost se prolongaría hasta por casi una semana.

"El papa no vendría por dos días, viajar de Roma hasta Lima toma más o menos 18 horas de ida y de vuelta como que no compensa venir solo dos días porque los viajes apostólicos tienen una duración de tres días según los últimos años. Entonces lo que ha dicho el presidente de la Conferencia es que vendría entre cinco y seis días", señaló.

Además, sostuvo que este período de tiempo serviría para que la máxima autoridad de el Vaticano arribe a Chiclayo, en la región Lambayeque; Trujillo, en la región La Libertad; Lima, Callao, y se ha abierto la posibilidad de que vaya a una región de la sierra y a una región de la selva. "Cusco, Ayacucho, el propio Iquitos. Entre Cusco y Ayacucho se puede estar debatiendo ese destino", explicó.

Su decisión de venir después de elecciones

La fecha en que vendría el sumo pontífice será después de las Elecciones Generales 2026, que se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de abril. Al respecto, Kurth Mendoza calificó ello de "prudente".

"Creo que ha tomado una buena decisión (el Papa) que venga a unas semanas o meses de las elecciones es muy complicado porque cualquier candidatura se podría aprovechar de eso para inclinar votos. El Papa es una figura muy importante, representativa y los católicos lo siguen muy de cerca, a mi parecer ha tomado una buen decisión", afirmó.

Como vemos, el Papa León XIV, tras su arribo al Perú, su estadía se prolongaría hasta casi por una semana. Además, podría visitar hasta cinco regiones.