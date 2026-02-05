Exámenes de detección de cáncer serán GRATIS con solo tu DNI, según el Minsa: AQUÍ todos los detalles

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Iniciativa que podría salvar vidas. El ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, anunció que en los próximos meses todos los peruanos podrán acceder gratis a exámenes de detección de cáncer en los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) con solo un documento esencial.

Alistan exámanes gratis para detectar cáncer

La detección temprana del cáncer mejora significativamente los resultados del tratamiento, reduciendo las tasas de mortalidad y, a menudo, permitiendo tratamientos menos agresivos. Pues bien, cuando esta enfermedad es detectada en sus primeras etapas, generalmente es más pequeño, está localizado y es más fácil de extirpar o tratar.

En ese marco, el titular del Minsa, Luis Quiroz, dio a conocer una iniciativa que beneficiaría a todos los peruanos a nivel nacional. El ministro adelantó que próximamente la ciudadanía podría acceder sin costo alguno con solo presentar su DNI a exámenes de detección de cáncer en los hospitales del Minsa.

En promedio, advirtió, el 20% de la población no accede a medicamentos oncológicos debido a su elevado precio, una carga que ni siquiera las economías más desarrolladas pueden afrontar, por lo que la prevención es fundamental. Por ello, la nueva acción que tiene en marcha el sector Salud beneficiará a muchos sin importar si tiene SIS, EsSalud, seguro privado o no tiene ningún tipo de cobertura.

"Entre las nuevas acciones de salud, para realizarse una mamografía o cualquier examen de detección de cáncer, solo se requerirá el documento de identidad. No importa si la persona tiene SIS, EsSalud, pertenece a la sanidad de las Fuerzas Armadas o de la Policía, cuenta con seguro privado o no tiene ningún tipo de cobertura. La atención será completamente gratuita ", expresó.

Diagnósticos gratuitos en febrero

Esta iniciativa, que busca detectar la enfermedad en etapas tempranas, tiene como objetivo salvar vidas y promover la salud preventiva en la población. Por ello, en el marco del 'Día Mundial de la lucha contra el cáncer', el ministro Quiroz hizo un llamado a la ciudadanía a realizarse controles anuales y acudir a los establecimientos de salud para realizarse las evaluaciones preventivas.

"El despistaje debe hacerse de manera anual, porque la detección temprana salva vidas. El cáncer, identificado a tiempo, puede curarse con los tratamientos existentes", puntualizó.

El titular del Minsa también informó que durante todo febrero, se realizarán diagnósticos gratuitos de prevención del cáncer de mama, de próstata, de cuello uterino, de colon, entre otros, en los establecimientos de salud a nivel nacional. Esta campaña va dirigida a mujeres y varones de entre 18 y 70 años, y se desarrollan del 1 al 28 de febrero.

Exámenes gratis de detección de cáncer.

Presentación del servicio de telemamografía

En el marco de la campaña 'El cáncer no avisa' por el Día Mundial contra el Cáncer, el ministro de Salud lideró la presentación del servicio de telemamografía en Hospital Digital del Minsa. Este servicio en marcha en 29 establecimientos teleconsultantes permite que un examen hecho en regiones sea leído por especialistas en menos de 48 horas, sin que la paciente viaje.

En Perú, seis de cada diez casos de cáncer se detectan en etapas avanzadas, y solo el 24.26 % de las mujeres accede, por ejemplo, a tamizajes de cáncer de mama. Frente a esta realidad, el ministro de Salud reveló que próximamente los peruanos podrán realizarse exámenes gratuitos de detección de cáncer con solo su DNI.